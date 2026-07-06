Aria rovente dal Nord Africa e super notti tropicali, tornano caldo record e afa: da quando

Dopo giornate di instabilità, stando alle previsioni meteo, l’anticiclone africano prenderà nuovamente il sopravvento, portando caldo, afa e temperature in costante aumento.

Tornano caldo africano, afa e notti tropicali: le previsioni meteo

Secondo le stime de Il Meteo, già nel weekend appena trascorso, si è verificato un rapido accumulo di calore che farà sentire i suoi effetti soprattutto nei prossimi giorni. Le temperature, nel corso della settimana, torneranno a salire, così come le percezioni di caldo e afa. I termometri arriveranno a segnare picchi di 38 gradi in gran parte d’Italia, soprattutto al Sud.

L’alta pressione subtropicale è tornata a conquistare il bacino del Mediterraneo, provocando un sensibile rialzo delle temperature su tutte le Regioni. Il caldo continuerà ad aumentare, alimentato dalle masse d’aria roventi provenienti dal Nord Africa, segnando valori termici che saliranno di nuovo ben oltre le medie stagionali, con massime che raggiungeranno i 37-38 gradi.

Ancora una volta si assisterà al fenomeno delle “notti super tropicali”, con temperature sopra i 20 gradi anche di notte. Una prima perturbazione potrebbe farsi strada soltanto a ridosso del weekend, toccando prevalentemente le regioni settentrionali, ma vista la distanza temporale si attendono ulteriori aggiornamenti che possano confermare o smentire la proiezione attuale.