La barca affonda in mare durante l’addio al celibato, paura in Campania: cosa è successo

Momenti di apprensione ieri mattina a Maiori, in Costiera Amalfitana, dove alcune persone stavano festeggiando un addio al celibato a bordo di una barca che ha rischiato di affondare.

Maiori, paura all’addio al celibato: la barca affonda

L’imbarcazione era partita dal molo di Santa Teresa, a Salerno, con a bordo 7 persone pronte a festeggiare il futuro sposo. Secondo una prima ricostruzione, fornita da Il Mattino, durante il viaggio, all’altezza della spiaggia del Cavallo Morto, il proprietario della barca si sarebbe accorto di un malfunzionamento delle pompe di santina.

Di qui la decisione di avviarsi rapidamente verso il porto per evitare problemi. Proprio durante la navigazione di ritorno, tuttavia, l’imbarcazione ha iniziato ad imbarcare acqua fino ad affondare in pochi minuti.

Per fortuna nessuna delle persone a bordo è rimasta ferita, tutte sono state portate in salvo. A fornire i primi soccorsi sono stati alcuni diportisti e turisti, seguiti poi dall’arrivo della Guardia Costiera che ha accompagnato tutti i passeggeri al porto di Salerno.

Intanto sono stati avviati gli accertamenti del caso, da parte della Guardia Costiera, per chiarire la dinamica della vicenda e risalire alle ragioni che avrebbero causato il guasto.