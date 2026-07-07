Spettacolo in mare a Napoli, giri gratis su un Galeone di 33 metri: date e prenotazioni

Proseguono, a Napoli, i tour in Galeone gratis nell’ambito della rassegna Vedi Napoli d’Estate – Racconti dal Mare, la quinta edizione della rassegna ideata, promossa e sostenuta dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli.

I prossimi appuntamenti si terranno il 9 e il 10 luglio 2026. Giovedì 9 il tema dell’itinerario sarà “Otium: Posillipo e le vie di Orazio”, in partenza dalle ore 15:45 con punto di incontro presso la Rotonda di via Nazario Sauro (sotto la statua) e arrivo a Bagnoli. Venerdì 10 il tema sarà “Negotium: le attività produttive verso Vigliena e Pietrarsa” con arrivo a Pietrarsa (il punto di imbarco resta invariato).

“A bordo di un Galeone di 33 metri, i tour guidati conducono cittadini e visitatori alla scoperta del profondo legame tra Napoli e il suo mare. Due itinerari via mare raccontano la città attraverso paesaggi, storia, cultura e tradizioni, offrendo uno straordinario sguardo sullo skyline di Napoli, accompagnati dal racconto di Amedeo Colella e da performance di musica e danza tipiche napoletane” – si legge nella nota diffusa dall’Assessorato.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria attraverso la piattaforma Eventbrite. Fino al 28 agosto si salperà alle 15:45 (sempre con punto di incontro sotto la statua del largo in via Nazario Saurio) nelle seguenti date: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 22, 23, 30, 31 luglio; 6, 7, 13, 16, 20, 21, 27 e 28 agosto. Ogni itinerario ha una durata di due ore e mezza.

Ogni lunedì, alle ore 12:00, sulla piattaforma Eventbrite si apriranno le prenotazioni per gli eventi previsti della settimana. In questo modo, le prenotazioni si apriranno settimana per settimana fino a fine agosto.