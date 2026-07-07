Claudio Bisio innamorato della Campania: sarà cittadino onorario di Castellabate

Sabato 11 luglio, il Comune di Castellabate conferirà la cittadinanza onoraria all’attore Claudio Bisio, impegnato attualmente sul territorio per le riprese di Bentornati al Sud, il terzo film della saga che lo vede protagonista insieme ad Alessandro Siani.

Bentornati al Sud a Castellabate: cittadinanza a Claudio Bisio

La cerimonia si terrà alle ore 20:30, al Castello dell’Abate, in presenza delle istituzioni e della cittadinanza. Un omaggio al celebre attore che, oltre a intrattenere un legame professionale con la cittadina di Castellabate, ha colto più volte l’occasione per esprimere l’amore verso il territorio campano.

“Il Comune di Castellabate conferirà la cittadinanza onoraria all’attore Claudio Bisio nel corso della cerimonia istituzionale in programma sabato 11 luglio alle ore 20.30, nella suggestiva cornice del Castello dell’Abate” – si legge nella nota diffusa dal Comune di Castellabate.

“Con questo prestigioso riconoscimento, l’Amministrazione Comunale intende rendere omaggio a un artista che, attraverso la sua straordinaria interpretazione di Alberto Colombo nel film Benvenuti al Sud, è entrato nel cuore della comunità e ha contribuito in maniera determinante a promuovere l’immagine del borgo ben oltre i confini nazionali”.

“Il legame tra Claudio Bisio e Castellabate non si è esaurito con il successo di Benvenuti al Sud. Negli anni si è consolidato attraverso un rapporto autentico di stima, affetto e vicinanza con la comunità locale, fino al ritorno in queste ultime settimane sul set di Bentornati al Sud”.

Le anticipazioni sul film

Insieme ai due protagonisti, Alessandro Siani e Claudio Bisio, torneranno anche altri volti noti dei film precedenti come Angela Finocchiaro, Nunzia Schiano, Nando Paone, Salvatore Misticone, Giacomo Rizzo, con la partecipazione straordinaria di Valentina Lodovini.

Le riprese dureranno circa 7 settimane e si svolgeranno in particolare tra le strade, i vicoli e le piazze di Castellabate. Altre scene saranno girate anche tra Roma e Milano. Il film dovrebbe essere disponibile nelle sale cinematografiche italiane tra fine 2026 e inizio 2027.