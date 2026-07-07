A Napoli impianto innovativo contro la maculopatia: unico in Campania, tra i primi d’Italia

L’Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli conquista un altro grande successo, confermandosi come il primo ospedale in Campania dove è stato impiantato un Port Delivery Sistem per il trattamento della maculopatia.

Napoli, intervento record per la maculopatia: primo in Campania

La maculopatia è una patologia che colpisce la parte centrale della retina, causando una progressiva perdita della visione. Una condizione che presuppone un trattamento di iniezioni intravitreali per tenere a freno la malattia.

Presso l’Azienda Ospedaliera dei Colli è stato impiantato, per la prima volta in Campania, un dispositivo innovativo, chiamato Port Delivery System, che consentirà alla paziente di evitare di sottoporsi alle continue iniezioni, tenendo ugualmente a bada la sua maculopatia legata all’età.

Un miglioramento significativo della sua qualità di vita, reso possibile dall’intervento eseguito dal direttore dell’U.O.C. di Oculistica dell’Azienda Ospedaliera dei Colli, Francesco Calabrò, e dalla sua équipe composta dagli infermieri Angela Cennamo e Francesco Spera, dall’ortottista Gaetano Fioretto e dalla dottoressa Flavia Chiosi.

“Si tratta di un piccolissimo serbatoio – spiega il dottor Calabrò – impiantato chirurgicamente nella parete dell’occhio, che rilascia in modo continuo un farmaco anti-VEGF usato per patologie come la degenerazione maculare senile neovascolare, detta anche umida”.

Il Centro dell’Azienda Ospedaliera dei Colli si conferma ancora una volta tra i più importanti d’Italia, un punto di riferimento al quale i pazienti possono accedere per fruire delle più avanzate opzioni terapeutiche oggi disponibili. Non a caso, la paziente – di circa 70 anni – è stata selezionata nell’ambito di uno studio clinico multicentrico internazionale di fase III.

“Questo risultato – sottolinea la direttrice generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli, Anna Iervolino – conferma la capacità dei nostri professionisti di portare ai pazienti innovazione, competenze e terapie all’avanguardia. È un intervento che conferma ulteriormente il ruolo dell’Azienda dei Colli come centro di riferimento per percorsi di cura ad alta specializzazione, nei quali la ricerca clinica si traduce concretamente in nuove opportunità per i cittadini”.

Per la paziente e tutti quelli che in futuro potranno beneficiare di questa tecnologia, l’intervento significa passare da una terapia vissuta come appuntamento ricorrente e invasivo a una gestione più stabile e programmata della malattia. Nelle patologie della retina, come la degenerazione maculare umida, molti pazienti devono sottoporsi a iniezioni intravitreali ripetute, talvolta anche mensili o comunque frequenti. Il Port Delivery System nasce per ridurre questo carico: è un impianto ricaricabile che rilascia il farmaco in modo continuo e può richiedere ricariche molto più distanziate, anche a distanza di 24 settimane.