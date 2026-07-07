Crolla la finestra al matrimonio, dramma nel Napoletano: sposa sviene, ferito il papà

Dramma sfiorato al Comune di Melito dove, al termine della celebrazione di un matrimonio civile, una finestra si sarebbe staccata dalla parete, crollando al suolo e travolgendo il papà della sposa, rimasto ferito.

Crolla la finestra durante il matrimonio a Melito: papà ferito

La cerimonia, con rito civile, si era appena conclusa quando improvvisamente un pesante finestrone, installato nell’antisala dell’aula consiliare, si sarebbe abbattuto sul pavimento, travolgendo il papà della sposa che, per il caldo, aveva tentato di aprire il varco.

L’uomo sarebbe precipitato a terra, battendo la testa. Lievemente ferita anche la moglie che avrebbe tentato di aiutarlo durante il crollo dell’infisso, mentre la sposa, per lo spavento, sarebbe svenuta e soccorsa dai parenti.

Momenti di caos e panico tra gli invitati, circa una ventina di persone, tra lievi malori e imprecazioni. La situazione sarebbe poi tornata alla normalità spingendo i presenti a proseguire la cerimonia, passando al lancio del riso per gli sposi. Anche il papà della giovane, intontito e ferito alla testa, ha comunque preso parte ai festeggiamenti finali.

Sul posto sono giunti i poliziotti della municipale e alcuni dipendenti comunali. Saranno le indagini a ricostruire con certezza la dinamica della vicenda mentre l’ufficio tecnico con i responsabili del servizio manutenzione verificheranno lo stato degli infissi.