Ultimo annuncia il concerto allo Stadio Maradona di Napoli: “Ora vengo io a casa vostra”

Dopo il successo del concerto a Tor Vergata, Ultimo ha già annunciato le date del suo prossimo tour che farà tappa anche allo Stadio Maradona di Napoli.

Ultimo in concerto allo Stadio di Napoli: data e biglietti

“Siete venuti a casa mia, ora vengo io a casa vostra. Biglietti fuori dopodomani mercoledì 8 luglio alle 14:00. La favola continua” – ha annunciato il cantautore romano, annunciando le località che ospiteranno il tour del 2027 negli stadi.

Si parte il 10 giugno a Lignano Sabbiadoro, proseguendo il 13 giugno a Bologna, il 17 giugno a Padova e il 20 giugno a Milano. Il 24 giugno sarà la volta dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli mentre il 28 giugno Ultimo sarà a Messina.

Il 3 luglio il live si sposta a Reggio Calabria. Le ultime quattro tappe saranno le seguenti: 6 luglio a Bari, 10 luglio Firenze, 16 luglio Torino e 24 luglio Olbia. I biglietti saranno disponibili sulle piattaforme autorizzate a partire dalle ore 14:00 dell’8 luglio 2026.

“Non saprei da dove iniziare. Potrei iniziare col dire che non ho mai avuto la tensione cosi alta nel corpo mentre salivo su Pianeti. Che non ho mai goduto nella vita come ieri durante Ipocondria. Che quando arrivando in elicottero mi è stato detto ‘Nic guarda a sinistra’ ho avuto la più strana e forte sensazione della mia vita. Che il livello di felicità e amore che c’era ieri nell’aria è travolgente per un solo essere umano. Che la serata di ieri sento che ci metterò tanto a metabolizzarla” – si legge nell’ultimo post del cantante dopo il live di Tor Vergata.

“Che stanotte tornato a casa dopo i festeggiamenti, ho scritto la canzone più importante della mia vita. Che il 4 luglio 2026 non si può descrivere qui su un copy di Instagram. Che voglio portare questo spettacolo al cinema. Che voi siete dei grandi. Che siamo nella storia. Che Ultimo da oggi hanno capito tutti bene che vuol dire. Che Ultimo noi abbiamo sempre saputo cosa vuol dire”.

“Grazie a tutti. A chi c’è da sempre. A chi c’è da poco. A chi non c’è più. A chi se n’è andato. Non smettete mai di credere nelle favole. Siamo nella storia“ – ha concluso.