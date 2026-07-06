Come acquistare una casa in una delle località più belle d’Italia

L’Italia resta al centro dell’interesse di coloro che vogliono investire il loro denaro in un appartamento. Ad aprile 2026, i prezzi delle case sono saliti dello 0,8%, ovvero il 5% in più in un anno. Campania, Toscana e Lazio registrano una forte domanda nelle aree turistiche e nei capoluoghi, mentre i comuni dell’entroterra mantengono valori più accessibili.

Questo contrasto spinge molti acquirenti a chiedersi se sia realistico investire nelle zone più ambite. Potrebbe essere più vantaggioso puntare su località meno note ma economicamente più sostenibili. Qui analizziamo i costi delle case, le differenze tra le varie regioni e quali considerazioni sia necessario fare prima di acquistare.

Perché l’Italia continua ad attrarre acquirenti di immobili?

Nel 2026, l’Italia resta in cima ai desideri di chi vuole acquistare un immobile grazie a molti fattori, dalla qualità della vita alla varietà delle zone. La scelta dell’area giusta richiede un’attenta analisi, che includa la capacità di confrontare le opzioni in diversi ambiti, anche nell’intrattenimento digitale. Allo stesso modo, l’articolo di Slotozilla sulle gratis slots machine nuovissime compara i titoli, le meccaniche di gioco e i bonus per gli utenti italiani. Una simile attenzione al dettaglio aiuta gli investitori a valutare regioni, prezzi e valore a lungo termine in tutto il Paese.

Nello specifico, la domanda per i nuovi immobili viene trainata da diversi fattori. I principali sono:

La rilevanza del patrimonio culturale italiano.

La qualità della vita.

La grande varietà paesaggistica.

La forte attrattiva turistica.

Secondo l’ISTAT, nel 2023 circa il 13,8% degli occupati italiani ha lavorato a distanza almeno una volta, una quota che consente a molti di vivere in località più isolate senza compromettere il proprio lavoro. C’è anche richiesta per le seconde case, che diventano un investimento per il 26% degli italiani che mirano ad affittarle.

Quali aree offrono le opportunità più interessanti?

L’orientamento degli acquirenti riguarda varie tipologie di località italiane. Le zone d’interesse non sono solo grandi città, ma anche borghi e aree rurali, luoghi ricchi di tradizione e cultura.

Toscana e campagna

Campagna senese – Pexels

L’interesse dell’acquirente immobiliare viene spesso a concentrarsi sulla Toscana. Qui si trovano zone come il Chianti o la Val d’Orcia, note per i paesaggi immersi nella natura, per i prodotti locali e per la qualità della vita. Oltre a questo, la presenza di elementi come casali storici o ville di pregio rendono la zona molto ambita.

I prezzi nel 2026 si aggirano tra 1.500 euro per metro quadrato per appartamenti da ristrutturare o collocati in zone più marginali. Quelli di fascia alta possono anche superare gli 8.000-9.000 euro per mq: una soluzione non alla portata di tutti, ma destinata a una fascia ristretta di acquirenti.

Riviera Ligure e destinazioni costiere

Riviera ligure – Pexels

Le destinazioni costiere restano una delle mete più ambite dagli acquirenti. Questo perché spesso offrono una vista mare che rende gli appartamenti di grande pregio. La Riviera Ligure occupa un posto speciale, in quanto alcuni fattori determinano prezzi alti per gli immobili:

Scarsità di nuove costruzioni.

Vincoli urbanistici.

Attrattiva internazionale del luogo.

Il costo medio può superare i 10.000 euro per mq, in particolare in luoghi più gettonati come le Cinque Terre o Portofino. Le proprietà con vista mare sono di solito le più richieste, specialmente con terrazze panoramiche o in zone di pregio.

Destinazioni costiere dai prezzi più accessibili sono la Puglia e la Calabria. Qui il prezzo per metro quadrato non supera di solito il range di 1.050/1.500 euro. Queste destinazioni sono ideali per chi ha un budget limitato, il che aumenta gradualmente l’interesse internazionale.

Borghi storici e tesori nascosti

Costigliole d’Asti – Pexels

Chi cerca un immobile dal miglior rapporto qualità/prezzo, può rivolgersi ai borghi storici in Abruzzo, Molise o Umbria. Qui il prezzo resta infatti più contenuto ma non si va a sacrificare la bellezza di un luogo pieno di storia. Il range si attesta intorno ai 1.000-1.200 euro per mq, un costo realmente basso in rapporto all’autenticità del luogo.

C’è da considerare che spesso un costo così basso viene compensato dalle ristrutturazioni. Molti appartamenti dei borghi sono abbandonati e richiedono un intervento. Tuttavia la minore densità turistica, che implica uno stile di vita più tranquillo, rende acquisti del genere una vera occasione.

Quanto costa davvero acquistare un immobile nelle zone più belle d’Italia?

Il valore di un immobile presente sul territorio italiano può variare in base a molti fattori. Domanda, tipologia e posizione di un immobile incidono sul costo finale. Capire quali siano gli immobili di fascia media e di lusso è importante per capirne l’accessibilità.

Uno dei fattori più importanti da valutare resta la posizione dell’immobile. Zone come i centri storici o le aree più frequentate dai turisti hanno il costo maggiore. Sul prezzo incide anche la presenza di elementi come la vista mare o la presenza di servizi.

Anche la tipologia dell’immobile ha il suo peso, come l’eventuale necessità di ristrutturazione. I costi per interventi più economici vanno dagli 800 euro ai 1.800 euro per mq nel 2026 e sono quindi una spesa che incide molto sul prezzo finale dell’immobile.

In zone più richieste la domanda è alta, per cui è più difficile negoziare. Riassumendo i costi indicativi per area abbiamo:

Zona Prezzo medio per località a bassa/alta domanda Cosa determina i costi Toscana 1.500 euro/9.000 euro Domanda internazionale elevata Riviera ligure 8.000 euro/12.000 euro Nuovi appartamenti scarsi, immobili vista mare Sud Italia costiero 1.050 euro/1.500 euro Mercato immobiliare in crescita trainato dal turismo Borghi interni 1.000 euro/1.200 euro Prezzo di base basso, appartamenti da ristrutturare

Un altro aspetto da valutare sono i costi aggiuntivi. Spese come l’agenzia immobiliare o il notaio aggiungono circa il 10% al prezzo di base.

Conviene investire in un immobile in Italia nel 2026?

Investire in appartamento nel Bel Paese è sempre un’idea valutata positivamente dal pubblico. Tutti possono sognare una casa in Italia per vari motivi come per:

Ottenere una seconda casa in cui vivere o da affittare.

Diversificare il proprio patrimonio in immobili di pregio.

Cambiare o mantenere uno stile di vita.

La domanda resta elevata anche se il potenziale rendimento varia a seconda delle zone e non sempre resta invariato. Tuttavia diversi eventi come la riapertura degli Ori del Museo Archeologico Nazionale di Napoli esaltano ancora la potenzialità del territorio italiano di sostenere il turismo.

Cosa dovrebbero sapere gli acquirenti prima di acquistare un immobile in Italia

Ci sono alcuni aspetti da non trascurare prima di procedere con l’acquisto di un immobile in Italia. I principali sono:



La verifica catastale dell’immobile.

La presenza di vincoli paesaggistici e storici.

Costi e tempi di un’eventuale ristrutturazione.

Accessibilità ai servizi della zona.

Regime fiscale per i residenti e i non residenti.

Un professionista potrebbe essere di grande aiuto nel chiarire questi aspetti. In questo caso si può ovviare a tutte le problematiche che, da soli, non si riuscirebbero a risolvere.

Conclusione

Anche nel 2026 è possibile acquistare una casa in una delle località più belle d’Italia, valutando attentamente il proprio budget, le proprie aspettative e la zona d’acquisto. Le destinazioni più gettonate sono le più costose, ma ci sono anche alternative meno note che offrono un buon rapporto tra qualità e prezzo.