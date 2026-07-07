Meraviglia in Campania, apre il nuovo Porto Turistico: ci sarà anche un moderno lungomare

Nella serata di ieri è stato inaugurato il nuovo Porto Turistico di Marina di Camerota, celebre località balneare campana, nel cuore del Cilento.

Meraviglia a Marina di Camerota: c’è il nuovo Porto Turistico

Si è concluso l’intervento di messa in sicurezza dell’infrastruttura portuale ed è stata ricollocata la statua bronzea del Patrono San Domenico nella piazzetta affacciata sul porto, simbolo di fede, tradizione e comunità.

Oltre agli interventi istituzionali, e la benedizione della statua, non sono mancati momenti di intrattenimento nella magica cornice del suggestivo panorama, tra esibizioni dell’Orchestra Giovanile dell’Istituto Comprensivo Camerota e della scuola di danza Il Carillon.

Nel corso della cerimonia è stato presentato anche il progetto per il nuovo lungomare con i lavori in partenza dal prossimo mese di ottobre. L’amministrazione comunale ha annunciato che anche piazza San Domenico sarà completamente riqualificata, completando così il programma di rigenerazione urbana del centro costiero.

“Questa sera ho partecipato all’inaugurazione di un’opera che va ben oltre la sua dimensione materiale. Un porto non è soltanto un’infrastruttura: è un luogo di incontro, di accoglienza, di lavoro e di opportunità. È la porta attraverso cui un territorio si presenta al mondo. Marina di Camerota rappresenta una delle eccellenze della nostra provincia e questo intervento contribuisce a renderla ancora più competitiva, più bella e più capace di valorizzare le proprie straordinarie risorse” – ha dichiarato il vicepresidente della provincia di Salerno, Giovanni Guzzo.

“La Provincia continuerà ad essere al fianco dei Comuni che investono nella qualità delle infrastrutture, nella sicurezza e nello sviluppo sostenibile, perché crediamo che la crescita della nostra terra passi dalla capacità di fare rete e di costruire insieme il futuro”.

“Un plauso dunque al Sindaco Mario Scarpitta ed alla sua Amministrazione comunale, oltre che a quanti hanno lavorato alla realizzazione di quest’opera e a tutti coloro che, ogni giorno, rendono vivo questo porto: operatori, pescatori, diportisti, associazioni e cittadini. L’augurio è che quest’opera diventi sempre più un simbolo di crescita, di accoglienza e di speranza per Marina di Camerota e per l’intero Cilento”.