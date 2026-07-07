Meraviglia a Torre del Greco: apre un Campo di Beach Volley in spiaggia, gratis per tutti

Un nuovo Campo di Beach Volley, gratis e aperto a tutti, è stato inaugurato oggi, 7 luglio, su un tratto di spiaggia libera della Litoranea, a Torre del Greco. Un nuovo servizio accessibile alla cittadinanza e soprattutto ai tanti giovani che potranno trascorrere l’estate tra sport e divertimento.

Torre del Greco, apre un Campo di Beach Volley gratis in spiaggia

Il campo è stato installato oggi dalla ditta incaricata dal Comune a seguito di un progetto finalizzato all’aggregazione dei giovani nel periodo estivo, promosso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella. Sarà a disposizione dei bagnanti e tutti coloro che vorranno sfidarsi senza sostenere alcun costo.

Tutto parte da una delibera approvata nelle settimane scorse dalla giunta di Torre del Greco su proposta dell’assessore alle politiche giovanili, Anna Fiore, che segue il lavoro che lo stesso assessorato sta portando avanti in sinergia con il Forum dei Giovani.

Gli addetti incaricati di posizionare il necessario per disegnare il campo (dalle righe che delimitano il campo di gioco fino alla rete), hanno operato nel tratto di arenile pubblico compreso tra il lido Miramare e lo stabilimento balneare La Perla: sarà qui che l’area riservata alle sfide di beach volley sarà attiva nel corso di tutta l’estate.

“L’obiettivo – sottolinea l’assessore Anna Fiore – è di animare il litorale durante i mesi estivi con attività accessibili e gratuite. Accanto alla funzione ricreativa e più propriamente sportiva, il progetto assume poi anche una valenza educativa e sperimentale: intende, infatti, verificare la capacità dei cittadini, in particolare dei giovani, di prendersi cura di uno spazio pubblico, al fine di promuovere il rispetto del bene comune messo a disposizione dall’amministrazione”.

Come spiegato attraverso la delibera adottata dall’esecutivo torrese, il campo sarà “a uso libero e aperto, affinché diventi anche un’occasione di sensibilizzazione collettiva circa il corretto utilizzo delle strutture e più in generale della cultura della partecipazione responsabile”.

“La finalità – sottolineano dal Forum dei Giovani – è quella di incentivare l’uso sociale e sportivo degli spazi pubblici costieri, favorendo momenti di sana aggregazione tra i ragazzi, promuovendo da un lato la cultura dello sport accessibile e del benessere psico-fisico e dall’altro valorizzando il litorale come luogo di partecipazione e coinvolgimento giovanile”.