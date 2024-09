Il centro commerciale napoletano più grande d’Europa apre e assume personale: tutte le info

La data di apertura è già stata svelata ed ora il Maximall Pompeii rinnova la sua campagna di assunzioni: il nuovo centro commerciale di Torre Annunziata, situato a pochi passi dagli Scavi di Pompei, che sarà inaugurato il 15 novembre 2024, ha avviato le selezioni per la ricerca di svariate figure.

Centro commerciale Maximall Pompeii: data e assunzioni

Già definito il centro commerciale più grande d’Europa, il nuovo Maximall aprirà i battenti per la prima volta il 15 novembre con i suoi circa 200 mila mq di negozi, ristoranti, aree di svago e relax. Ospiterà circa 200 brand nazionali e internazionali, un hotel Marriott di 135 camere, un auditorium con cinema, teatro e sala conferenze, una piazza-anfiteatro esterna per eventi dalla quale poter ammirare ogni giorno lo spettacolo delle fontane danzanti, un’area food con 30 ristoranti, un parco verde attrezzato con veduta sul Golfo di Napoli e un parcheggio. Il tutto sotto una copertura realizzata interamente in vetro.

Un vero e proprio shopping resort che darà lavoro ad oltre 1.500 persone. Le selezioni sono già state avviate ed è ancora possibile candidarsi collegandosi al sito ufficiale del Maximall. Basterà cliccare sulla sezione dedicata “Invia la tua candidatura”, inserire dati anagrafici ed email allegando il proprio curriculum vitae. Sarà cura dei recruiters contattare le risorse idonee a ricoprire le posizioni disponibili.

I negozi e ristoranti del Maximall

Tra i negozi che apriranno all’interno del centro tante catene già note al grande pubblico: tra gli spazi espositivi più ampi c’è quello del colosso dell’abbigliamento spagnolo Zara che occuperà una superficie di oltre 4 mila metri quadrati.

Tra i ristoranti, invece, non mancheranno due note pizzerie, Sorbillo e Vuolo, oltre ad un sushi restaurant J e ancora Il Pazzo di Posillipo. Tra le novità più attese l’apertura del parco verde attrezzato e aperto al pubblico di 50.000 mq dove poter rilassarsi facendo jogging o ammirando il panorama mozzafiato con vista sul mare.