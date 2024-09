Dramma a Napoli, folgorato da una scarica elettrica: cantante neomelodico morto a 36 anni

Sarebbe stato un incidente domestico a stroncare la vita di Carmine Diamante, un cantante neomelodico, originario di Ponticelli (Napoli), morto nella giornata di ieri all’età di 36 anni.

Napoli, morto il cantante Carmine Diamante

Stando a quanto reso noto da Teleclub Italia, Diamante sarebbe rimasto folgorato da una scarica elettrica mentre si trovava a Castel Volturno, a casa della madre. Nonostante l’arrivo immediato dei soccorsi, per il giovane non ci sarebbe stato nulla da fare.

Molto conosciuto in zona, in tanti hanno voluto ricordare Carmine con messaggi e foto postati sui social. Molti hanno rivolto il proprio pensiero anche alla moglie, mostrando la propria vicinanza per questa prematura e tragica perdita.

“Io non ho parole e non riesco ancora a credere fratello, quanti progetti insieme, la nostra passione, la musica. Con le lacrime agli occhi scrivo queste parole. Ho talmente amaro in bocca che non riesco a scrivere più niente. Ti porterò sempre nel mio cuore” – ha scritto un amico del 36enne.

“Non è possibile morire così giovane. Conoscevo Carmine artisticamente, un ragazzo pieno di voglia di vivere con tanti progetti svaniti nel nulla. Carmine ora farai cantare gli angeli del paradiso. Faccio le mie più sentite condoglianze a tutta la sua famiglia” – si legge in un altro post.

“Riposa in pace amico nostro, ora fai sorridere anche gli angeli in paradiso. Ci hai distrutti con questa notizia bruttissima. Eri un ragazzo semplice e straordinario con una voce pazzesca. Voglio ricordarti per sempre così sorridente e con un cuore grande. Ancora non riesco a crederci, un giorno ci rincontreremo” – queste le parole affidate ai social da un altro amico della vittima.

Al momento non sono ancora note le dinamiche dell’incidente ma pare che il 35enne si trovasse all’interno o nelle vicinanze di una piscina. Ricostruzione ancora tutta da verificare, le indagini sono in corso.