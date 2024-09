Schianto in autostrada contro un camion, Nicola muore sul colpo: aveva solo 29 anni

È Nicola Cucciniello la vittima dell’incidente avvenuto sull’autostrada A30, nel tratto compreso tra Castel San Giorgio e Mercato San Severino, in provincia di Salerno: il giovane, originario di Solofra (Avellino), è morto a soli 29 anni.

Incidente sull’A30, morto Nicola Cucciniello: 29enne di Solofra

Stando alla ricostruzione fornita, l’incidente avrebbe coinvolto un camion e un’auto. A bordo della vettura si trovava Nicola con due suoi amici. Il 29enne era seduto al lato passeggero e, a seguito dello schianto, sarebbe deceduto sul colpo.

Gli altri due amici che viaggiavano con lui sono stati trasportati in ospedale per le ferite riportate ma non sono in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Caserta Nord per avviare i rilievi del caso.

“In un tragico incidente è venuto a mancare il nostro amato figlio Nicola, un ragazzo dal cuore grande e benvoluto da tutti. Ringraziamo chiunque in questo momento è vicino al nostro dolore e alla nostra famiglia. Ciao Nicola, sarai per sempre nei nostri cuori” – è il messaggio diffuso sui social dai familiari.

“Inverosimile ed impossibile, perché la giovinezza ci appare come una fiamma d’immortalità, nella breve parentesi dell’esistenza che ci è concessa. Ognuno di noi aveva di te un ricordo cristallino, come la tua bellezza e la tua professionalità. Come un fratello e un amico mi permetto di salutarti Nicò, con un coltello piantato nel cuore, perché una cosa simile ti strazia fino al midollo” – è la dedica postata da un suo amico.

“Sei figlio di una famiglia esemplare. A Dio, sono certo, tutta la città chiederà per loro la forza necessaria a sostenere questa mancanza. Mi unisco al dolore con la più dolce prossimità”.