Tragedia in Campania, scontro tra auto e camion in autostrada: è morto un 29enne

Un altro tragico incidente si è verificato nella notte sull’autostrada A30, nel tratto compreso tra Castel Sangiorgio e Mercato San Severino, in provincia di Salerno: nello schianto ha perso la vita un ragazzo di Solofra (Avellino), morto a soli 29 anni.

Incidente sull’autostrada a Salerno: morto un ragazzo di 29 anni

Stando a quanto rende noto l’Ansa, il violento impatto avrebbe coinvolto un camion e un’auto. A bordo della vettura si trovavano tre giovani: uno di loro, che si trovava al lato passeggero, sarebbe deceduto sul colpo. Si tratta di un 29enne avellinese, residente a Solofra.

Gli altri due amici che viaggiavano con lui sono stati trasportati in ospedale per le ferite riportate ma non verserebbero in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Caserta Nord per avviare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica della vicenda.

Un’altra tragedia che segue di poco quella di Angelo Russo, avvenuta in simili circostanze: il 39enne originario di Gragnano, virologo all’ospedale Cardarelli di Napoli, è deceduto a Castellammare di Stabia, a seguito di un grave incidente. La moto da lui guidata si sarebbe scontrata con una serie di auto in sosta.

Nelle stesse ore si consumava un altro fatale schianto a Gragnano, stroncando la vita del giovane Salvatore Russo, morto a soli 20 anni all’ospedale del Mare. Lo schianto mortale sarebbe avvenuto all’incrocio di via Madonna delle Grazie, al confine con Santa Maria la Carità: qui due automobili si sarebbero scontrate frontalmente.

Ancora un incidente mortale sulla A2, tra le uscite di Sala Consilina e Buonabitacolo Padula, qualche settimana fa ha causato la morte di una bambina di soli 7 anni che si trovava in auto con i suoi genitori e il suo fratellino, finiti in ospedale insieme alla coppia che viaggiava a bordo dell’altra vettura.