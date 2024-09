Tragico scontro frontale nel Napoletano, è morto un 20enne: era in auto con il fratello

Un altro tragico incidente si è verificato nel Napoletano, stavolta a Gragnano, stroncando la vita di un giovane ragazzo, Salvatore Russo, morto a soli 20 anni all’Ospedale del Mare.

Incidente a Gragnano: morto un ragazzo di 20 anni

Lo schianto mortale sarebbe avvenuto all’incrocio di via Madonna delle Grazie, al confine con Santa Maria la Carità: qui due automobili si sarebbero scontrate frontalmente. La vittima è Salvatore Russo, un 20enne che era in auto con il fratello.

L’impatto si sarebbe rivelato fatale per il giovane che è stato trasferito prima d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare, poi trasferito presso l’Ospedale del Mare in condizioni già disperate. A causa delle lesioni riportate, in mattinata è deceduto.

Sul luogo dell’incidente sono giunti i carabinieri della stazione di Gragnano e della compagnia di Castellammare di Stabia che dovranno ricostruire l’esatta dinamica della vicenda e delineare eventuali responsabilità a carico dei conducenti. Intanto, sul caso, la Procura di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta.

Soltanto pochi giorni fa a perdere la vita in strada è stato un ragazzo di 22 anni. Il giovane, alla guida di una moto, stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, avrebbe perso il controllo del mezzo, schiantandosi violentemente sul suolo, finendo sul marciapiede.

Poco prima, a Sant’Antimo, erano stati un 20enne e un 18enne a finire in ospedale, in pericolo di vita, dopo essere stati da un’automobile mentre erano a bordo del loro scooter. Ancora, qualche giorno prima, un ulteriore schianto mortale si è verificato all’interno della Galleria Laziale, causando il decesso di un uomo di 62 anni, probabilmente travolto da una vettura che lo avrebbe fatto precipitare sul suolo.