Tragedia a Napoli, si schianta con la moto e perde la vita: è morto a 22 anni

Un altro tragico incidente si è verificato a Napoli, in via Manzoni 215, causando il decesso di un ragazzo, morto a soli 22 anni.

Incidente a Napoli: morto un ragazzo di 22 anni

Il giovane, alla guida di una moto, stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, avrebbe perso il controllo del mezzo, per cause ancora in fase di accertamento, schiantandosi violentemente sul suolo, finendo sul marciapiede.

I soccorsi sono stati subito allertati e il ragazzo è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli. Giunto al nosocomio, i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le lesioni riportate nella caduta sarebbero risultate estremamente gravi.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale di Napoli che, con il personale dell’Unità Operativa Infortunistica Stradale, ha eseguito i rilievi tecnici nel luogo dell’incidente. Sono stati ascoltati anche i testimoni che hanno assistito alla scena e recuperare le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza installate in zona. Tutti elementi che serviranno a ricostruire con precisione la dinamica della vicenda.

Intanto, il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Napoli, immediatamente informato della tragedia, ha disposto il sequestro della moto e la messa a disposizione della salma per consentire l’avvio dell’esame autoptico.

Al momento la pista d’indagine più accreditata è quella di una rovinosa caduta: non risultano elementi che possano far pensare ad un coinvolgimento di altri eventuali veicoli. Le indagini proseguiranno per chiarire le esatte circostanze del sinistro.

Soltanto ieri, a seguito di un incidente avvenuto a Sant’Antimo, sono finiti in ospedale, in pericolo di vita, altri due ragazzi, rispettivamente di 20 e 18 anni. A speronarli, mentre erano a bordo di uno scooter, sarebbe stata un’automobile che transitava all’incrocio tra via Leopardi e via Di Giacomo. Il conducente si sarebbe poi dato alla fuga senza prestare soccorso.

Pochi giorni prima un ulteriore schianto mortale si è verificato all’interno della Galleria Laziale, causando il decesso di un uomo di 62 anni, probabilmente travolto da una vettura che lo avrebbe fatto precipitare sul suolo.