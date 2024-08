Tragico incidente nel Napoletano, due ragazzi in pericolo di vita: hanno 20 e 18 anni

Un grave incidente si è verificato all’alba a Sant’Antimo, nel Napoletano, dove uno scooter si sarebbe scontrato con un’auto: due giovani ragazzi sono ricoverati in ospedale in gravi condizioni.

Incidente a Sant’Antimo: due ragazzi in pericolo di vita

Stando ad una prima ricostruzione, fornita da Il Mattino, i 2 giovani, di 20 e 18 anni, residenti a Melito di Napoli, si trovavano a bordo di uno scooter quando si sarebbero scontrati con un’auto. Il conducente della vettura sarebbe poi scappato senza prestare soccorso.

Il sinistro è avvenuto all’incrocio tra via Leopardi e via Di Giacomo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania che dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente, non ancora del tutto chiara.

Entrambi i ragazzi, rimasti gravemente feriti, sono stati trasportati d’urgenza in ospedale. Il 20enne, che era alla guida dello scooter, è stato trasferito al Cardarelli in prognosi riservata, mentre il 18enne (dietro di lui, al posto del passeggero) si trova all’ospedale del Mare, anche lui in prognosi riservata. Pare che entrambi siano in pericolo di vita.

Soltanto pochi giorni fa a perdere la vita in un incidente è stata la piccola Michelle, la bimba di soli 8 anni deceduta a Giugliano, a seguito del ribaltamento della Smart sulla quale viaggiava con la mamma, la sorella di 16 anni e il compagno della madre, attualmente indagato con l’accusa di omicidio stradale.

Sempre di recente, un uomo è deceduto a seguito di uno schianto avvenuto all’interno della Galleria Laziale di Napoli. Inizialmente si pensava ad una caduta accidentale dallo scooter ma, le indagini avviate dai carabinieri con il supporto delle immagini di videosorveglianza recuperate in zona, hanno permesso di individuare il conducente di un’auto che pare abbia speronato il motociclo, facendo cadere la vittima, deceduta poco dopo il suo arrivo in ospedale. Si tratta di un 80enne napoletano che dovrà rispondere dell’accusa di omicidio stradale.