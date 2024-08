Tragico incidente in Galleria a Napoli, perde il controllo dello scooter e si schianta: è morto

Grave incidente a Napoli nella Galleria Laziale dove un uomo, dopo essersi schiantato al suolo con il suo ciclomotore, è morto poche ore dopo in ospedale.

Incidente Galleria Laziale Napoli: morto un uomo

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale di Napoli con il reparto di Infortunistica Stradale. La vittima, di 62 anni e residente a Napoli, stando a quanto ricostruito, stava percorrendo la corsia riservata della galleria in direzione Fuorigrotta, provenendo da piazza Sannazaro.

Per cause ancora in fase di accertamento, l’uomo avrebbe perso il controllo dei veicolo schiantandosi rovinosamente sul suolo. Per le gravi ferite riportate è stato trasportato d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Cardarelli di Napoli ma purtroppo i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

L’Autorità Giudiziaria, informata dell’accaduto, ha disposto il sequestro del veicolo e la messa a disposizione della salma. Al momento sono in corso ulteriori accertamenti, inclusa l’analisi delle immagini di videosorveglianza, per determinare l’eventuale coinvolgimento di altri veicoli nell’incidente.

Nella stessa giornata un altro drammatico incidente è avvenuto nel Napoletano, lungo la SS268 all’altezza dello svincolo di Somma Vesuviana: a perdere la vita è stato un uomo che si sarebbe schiantato contro il guardrail a bordo di un’auto rubata poco prima.

Non sono state ancora diffuse informazioni sull’identità dell’uomo deceduto, né si conosce la sua età, ma pare che sia stato ritrovato in condizioni terrificanti con il corpo incastrato all’interno dell’abitacolo e la testa e il braccio sinistro sull’asfalto, tranciati dalla lamiera. Proseguono, intanto, le indagini per ricostruire la dinamica della vicenda. La circolazione in un primo momento è stata interrotta per consentire i rilievi del caso.