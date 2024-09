Un’altra tragedia si è consumata in Campania ieri 3 settembre 2024. Angelo Russo, 39enne originario di Gragnano, ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale avvenuto a Castellammare di Stabia.

Sulla vicenda ha avviato le indagini la procura di Torre Annunziata, per stabilire la dinamica esatta che ha portato la moto guidata dalla vittima a scontrarsi con le auto in sosta presenti in via Tavernola.

Ennesima tragedia stradale: muore Angelo Russo, 39enne virologo del Cardarelli

La vittima lavorava come virologo all’ospedale Cardarelli. L’impatto tra la sua moto e le auto in sosta in via Tavernola, nel centro cittadino, è risultato fatale. Angelo Russo è morto sul colpo.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente potrebbe essere avvenuto in seguito ad una manovra improvvisa per evitare un ostacolo, oppure a causa dell’alta velocità.

Sulla dinamica dell’incidente sta indagando la procura di Torre Annunziata, che ha disposto il sequestro della salma per sottoporla ad esame autoptico.

Tantissimi i commenti social che si stanno susseguendo in queste ore dopo la diffusione della notizia della scomparsa del giovane Angelo. Il 39enne era molto stimato, non solo nell’ambiente di lavoro. Incredulità, sgomento e tristezza si stanno diffondendo a macchia d’olio.