Tragico schianto in Campania, è morta una bimba di 7 anni: ferito anche il fratellino

Un tragico incidente si è verificato questa mattina lungo l’autostrada A2, tra le uscite di Sala Consilina e Buonabitacolo Padula, a Salerno, causando il decesso di una bambina, morta all’età di soli 7 anni.

Incidente sull’A2 a Salerno: morta una bambina di 7 anni

Due le auto interessate dal sinistro e sei le persone coinvolte, tutte probabilmente in viaggio per le vacanze. Ad avere la peggio la bimba di 7 anni, originaria di Messina (Sicilia), che viaggiava a bordo dell’auto insieme al fratellino e ai suoi genitori.

La piccola è stata trasferita d’urgenza presso il vicino ospedale di Polla dove è avvenuto il decesso. La mamma, il papà e il fratellino hanno riportato una serie di ferite ma non sono in pericolo di vita così come la coppia dell’altra vettura, un uomo e una donna calabresi. Tutti al momento sono ricoverati nella stessa struttura ospedaliera dove è deceduta la bambina.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le squadre dell’Anas, gli agenti della Polstrada di Sala Consilina e i sanitari del 118. Attualmente non si conoscono le cause dello schianto, saranno le indagini a chiarire la dinamica della vicenda e valutare eventuali responsabilità.

Un dramma che segue di poco quello di Nicola Iorio, il giovane di Casal di Principe deceduto a sua volta durante le vacanze per uno scontro fatale. Il 19enne si trovava in Albania insieme alla famiglia della fidanzata quando aveva deciso di fare in giro in moto d’acqua in compagnia della ragazza e di suo cognato. Pochi minuti dopo lo schianto mortale che avrebbe stroncato la vita del ragazzo.

La salma di Nicola è arrivata in Italia nella serata di mercoledì per consentire alla famiglia di celebrare i funerali che si sono tenuti questa mattina nella chiesa dello Spirito Santo.