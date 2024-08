Va in vacanza in Albania e muore in moto d’acqua: Nicola aveva 19 anni

Si chiamava Nicola Iorio il ragazzo di Casal di Principe (nel Casertano) morto a soli 19 anni in Albania a seguito di un incidente che si è verificato lo scorso sabato: il giovane sarebbe finito in ospedale a seguito di uno scontro tra moto d’acqua per poi perdere la vita.

Casal di Principe piange Nicola, morto in Albania a 19 anni

Un grave lutto, che ha colpito la comunità del Casertano, annunciato dallo stesso sindaco, Ottavio Corvino, attraverso i social: “Con profondo dolore e grande tristezza, apprendo della tragica scomparsa del giovane Nicola Iorio, un nostro concittadino di appena 19 anni“.

“Nicola è rimasto vittima di un terribile incidente nelle acque di Velipoje, in Albania, durante quella che doveva essere una vacanza spensierata. La notizia ha scosso profondamente la nostra comunità. In questo momento di immenso dolore, desidero esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia di Nicola”.

“Il mio pensiero va a loro e a tutti coloro che lo hanno conosciuto ed amato. In qualità di sindaco, mi rendo disponibile ad offrire qualsiasi tipo di supporto alla famiglia in questo momento così difficile. La nostra comunità è unita nel dolore e pronta a sostenere chiunque ne abbia bisogno”.

“Esprimiamo il più profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Nicola Iorio, un giovane la cui vita è stata spezzata troppo presto. In questo momento di grande dolore, ci stringiamo attorno alla famiglia, ai parenti e agli amici di Nicola, condividendo il loro lutto” – è il messaggio dell’assessore alle Politiche Sociali, Rosa Coppola.

“A nome di tutta la comunità, porgiamo le nostre più sentite condoglianze, certi che il ricordo di Nicola resterà sempre vivo nei cuori di chi lo ha conosciuto e amato. Con profondo rispetto, l’assessore alle Politiche Sociali Rosa Coppola” – ha concluso.