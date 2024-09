Carmine morto folgorato a 36 anni, la moglie: “Avevamo superato i test per l’adozione”

Si è spento a soli 36 anni Carmine Saturno, in arte Carmine Diamante, il cantante neomelodico di Ponticelli morto folgorato da una scarica elettrica, lasciando sua moglie, Paola Conte, e la sua famiglia.

La moglie di Carmine Diamante: “Speravo fosse un incubo”

“Mi è caduto il mondo addosso. Fino all’ultimo ho sperato che fosse solo un incubo. Perché, anche vedendolo morto, non realizzi quello che è accaduto. Invece è tutto vero” – ha detto la moglie Paola, in un’intervista rilasciata a La Repubblica.

Di professione parrucchiera, nel salone di Grazzanise (Caserta) gestito insieme a Carmine, Paola ha più volte parlato della sua transizione di genere, avviata quando aveva 19 anni, e delle difficoltà incontrate, insieme al marito, nel percorso di adozione. I due stavano insieme da circa 10 anni, arrivando a coronare anche il loro sogno d’amore sposandosi.

“Ci siamo conosciuti in un locale, a Casoria, nel 2014. Io ero con le mie amiche. Un gioco di sguardi. Posso dire che è stato un amore a prima vista. Poi lui da Ponticelli si è trasferito qui da me a Grazzanise. Dopo alcuni anni ci siamo sposati con il rito civile ed è stato un matrimonio bellissimo. Ora avevamo superato i test per l’adozione“ – ha continuato.

“Mio marito era una persona ricca di valori. Amava molto l’amicizia, era una persona solare, sempre sorridente e disponibile con tutti. I commenti che le persone stanno inviando dopo la sua morte parlano da soli. La gente ci amava”.

Parole pronunciate tra le lacrime mentre si avvicina il momento dell’ultimo saluto a Carmine. Oggi, infatti, si terranno i funerali del giovane con la cerimonia religiosa in programma alla chiesa Maria SS. di Montevergine a Grazzanise e l’arrivo al Rione San Rocco di Ponticelli per fare in modo che anche il suo quartiere d’origine possa porgergli l’ultimo saluto.

Stando alla ricostruzione aggiornata dei fatti, il 36enne stava giocando con i nipoti nel cortile della casa vacanze dei suoi genitori, a Castel Volturno, quando, toccando il rubinetto di una fontana, sarebbe rimasto folgorato da una scarica elettrica, perdendo la vita sul colpo.