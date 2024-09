Tra Grazzanise e Ponticelli l’ultimo saluto a Carmine: il cantante morto folgorato a 36 anni

Si terranno domani, mercoledì 11 settembre, i funerali di Carmine Diamante, il cantante neomelodico di Ponticelli (Napoli) morto a soli 36 anni per un fatale incidente domestico.

Funerali di Carmine Diamante, il cantante morto a 36 anni

Stando alla ricostruzione dei fatti, Diamante si trovava a Castel Volturno, nella casa vacanze della sua famiglia, quando si sarebbe consumato il dramma. Mentre giocava con i suoi nipoti nel cortile dell’abitazione, avrebbe toccato il rubinetto di una fontana per poi rimanere folgorato da una scarica elettrica.

Il cantante sarebbe morto sul colpo e nemmeno l’intervento dei sanitari del 118, giunti sul luogo dell’incidente, sarebbe servito ad evitare il tragico epilogo. Il 36enne, infatti, sarebbe giunto all’ospedale Pineta Grande Hospital già privo di vita.

La salma del giovane, proveniente dall’Ospedale Civile di Caserta, giungerà mercoledì 11 settembre, alle ore 14:00, presso la chiesa Maria SS. di Montevergine a Grazzanise dove, alle ore 15:00, avrà inizio la funzione religiosa. Dopo il rito funebre il feretro raggiungerà il Rione San Rocco di Ponticelli per fare in modo che anche il quartiere d’origine di Diamante possa porgergli l’ultimo saluto.

Una notizia che ha sconvolto l’intera comunità del Napoletano, dove Diamante era molto conosciuto soprattutto per il suo percorso musicale. In tanti, nelle ultime ore, hanno voluto ricordarlo sui social postando foto e dediche. Molti hanno rivolto il proprio pensiero anche alla moglie, mostrando vicinanza e affetto per questa tragica e prematura perdita.

“Io non ho parole e non riesco ancora a credere fratello, quanti progetti insieme, la nostra passione, la musica. Con le lacrime agli occhi scrivo queste parole. Ho talmente amaro in bocca che non riesco a scrivere più niente. Ti porterò sempre nel mio cuore” – ha scritto un amico del 36enne.

“Non è possibile morire così giovane. Conoscevo Carmine artisticamente, un ragazzo pieno di voglia di vivere con tanti progetti svaniti nel nulla. Carmine ora farai cantare gli angeli del paradiso. Faccio le mie più sentite condoglianze a tutta la sua famiglia” – si legge in un altro post.