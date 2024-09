Dopo i temporali torna il caldo a Napoli, sole e temperature fino a 30 gradi: da quando

Dopo l’arrivo del fresco e dei temporali, causati dall’avanzata del ciclone autunnale che ha colpito Napoli e l’intera Campania, stando alle previsioni meteo, è in arrivo una nuova fase di caldo caratterizzata da giornate dal clima mite e soleggiato.

Meteo Napoli e Campania, dopo i temporali torna il caldo

Il mese di settembre si sta rivelando abbastanza instabile dal punto di vista climatico, tra piogge anche intense registrate in Campania che hanno spinto la Protezione Civile regionale a diramare e prorogare i diversi avvisi di allerta meteo finora diffusi.

Secondo le stime de Il Meteo, già da oggi, venerdì 20 settembre, la pressione inizierà ad aumentare dando il via ad un significativo cambiamento delle condizioni atmosferiche. Al ritorno del sole su gran parte dell’Italia seguirà un conseguente rialzo delle temperature che riguarderà soprattutto il Centro-Sud. Un ritorno del caldo, dunque, che raggiungerà il suo culmine nel weekend, tra sabato 21 e domenica 22 settembre, quando le temperature potrebbero nuovamente sfiorare i 30 gradi.

Nella giornata di sabato le temperature potrebbero segnare valori massimi anche sopra la media del periodo mentre già da domenica, nonostante un tempo soleggiato soprattutto in mattinata, la pressione inizierà a diminuire. Si tratterà, infatti, soltanto di una breve tregua dal fresco pronta a lasciare spazio ad un nuovo peggioramento con l’inizio della settimana successiva.

Già a partire da lunedì 23 settembre un nuovo vortice atlantico prenderà il sopravvento nel paese, determinando precipitazioni anche intense dapprima al Nord, spostandosi poi anche verso il Sud. Un cambio di rotta che avrà conseguenze anche sulle temperature, via via in calo.

La seconda parte della settimana, invece, per le regioni meridionali vedrà l’arrivo della cosiddetta estate settembrina, con il ritorno dell’alta pressione che, a partire da mercoledì 25 settembre, regalerà giornate più soleggiate e calde. Le temperature potrebbero continuare a salire anche nei giorni seguenti ripristinando un clima quasi tipicamente estivo. Vista la distanza temporale, tuttavia, si attendono ulteriori aggiornamenti.