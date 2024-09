Temporali e freddo a Napoli, poi arriva l’estate settembrina con picchi di 30°: da quando

Una nuova fase di maltempo sta interessando l’intero paese, con temporali e temperature in calo anche a Napoli e in Campania, ma in molti già si chiedono se il caldo sia terminato definitivamente o c’è la possibilità che ritorni: in effetti, secondo le previsioni meteo, ben presto arriverà l’estate settembrina, pronta a regalare nuovamente belle giornate, riportando il sole un po’ ovunque.

Meteo, dopo il maltempo arriva l’estate settembrina

Stando agli ultimi aggiornamenti de Il Meteo, l’estate settembrina, prevista inizialmente entro la metà del mese, potrebbe slittare di qualche giorno. Fino al 15/20 settembre, infatti, si prevedono una serie di perturbazioni in serie che provocheranno maltempo e diffuse precipitazioni, bloccando l’ascesa dell’anticiclone.

Soltanto nell’ultima decade del mese potrebbe sopraggiungere una fase più stabile e calda. In particolare le prime proiezioni vedono il ritorno di un vasto anticiclone, con contributi si azzorriani sia africani, entro il 24/25 settembre, causando un progressivo aumento delle temperature con picchi di 28-30 gradi soprattutto al Sud e sulle isole.

Si assisterebbe, così, al fenomeno dell’estate settembrina, ovvero un periodo di clima piuttosto mite (se non addirittura caldo) e soleggiato che si registra proprio in concomitanza con l’avvio dell’autunno. Un ritorno tardivo del caldo che potrebbe influenzare l’avvio di ottobre, con contrasti che potrebbero dar luogo a fenomeni estremi.

Intanto, come preannunciato dalle previsioni meteo, mercoledì 11 settembre si farà strada una nuova e fredda perturbazione che, nel pomeriggio, darà il via a nuovi fenomeni temporaleschi soprattutto al Nord. Da giovedì 12 questo nuovo ciclone autunnale inizierà a toccare gran parte del paese con la formazione di un vero e proprio vortice ciclonico che colpirà anche il Sud. Non si esclude il rischio di possibili nubifragi in alcune Regioni. Venerdì 13 settembre sono previsti intensi temporali anche a Napoli. Vista la distanza temporale, si attendono ulteriori aggiornamenti.