Bonus Natale, 100 euro in arrivo per i lavoratori: requisiti e come richiederlo

Le commissioni Bilancio e Finanze del Senato hanno approvato l’emendamento del Governo al decreto Omnibus che prevede il cosiddetto Bonus Natale 2024, un’indennità dell’importo di 100 euro in arrivo con la tredicesima per i lavoratori che soddisfano i requisiti richiesti.

Bonus Natale, 100 euro in più con la tredicesima: chi li riceverà

Il sussidio è rivolto ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo compreso tra gli 8.500 e i 28 mila euro. Potranno beneficiare dei 100 euro in aggiunta alla tredicesima soltanto coloro che risultano con coniuge e almeno un figlio a carico.

La misura è prevista anche per i nuclei monogenitoriali con figlio a carico e coppie di fatto che possono usufruire del beneficio laddove ci sia la mancanza del coniuge. Esclusi, invece, i cittadini senza figli, i pensionati e chi ha un reddito inferiore a 8.500.

Al momento non è ancora chiaro se verrà considerato il reddito del singolo, quello familiare o l’ISEE ma stando a quanto anticipato pare che il bonus sarà erogato ad oltre un milione di cittadini italiani. Saranno poi le apposite circolari a chiarire le modalità di erogazione.

Per ottenere il Bonus Natale dovrà essere il lavoratore a farne richiesta per iscritto al suo datore di lavoro così da poter ottenere l’importo di 100 euro direttamente con la tredicesima. L’Agenzia delle Entrate, nel breve, specificherà se occorrerà scaricare un modulo pre-compilato o meno.

Il titolare, dopo aver controllato la richiesta, verificando i requisiti del richiedente, darà il via al processo che porterà i beneficiari ad ottenere il sussidio entro il mese di dicembre. Inizialmente si parlava di “Bonus Befana” in quanto l’erogazione dei 100 euro era programmata per il mese di gennaio, poi si è deciso di anticipare i tempi. Si tratta di parametri e informazioni provvisorie che dovranno essere confermate e chiarite con circolari e provvedimenti ufficiali.