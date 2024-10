“Sto tornando a casa”: l’ultima telefonata alla mamma poi il buio, Martina è morta a 19 anni

Stava tornando a casa dopo un concerto Martina Guasco, la ragazza di 19 anni originaria di Casoria morta a Napoli a seguito di un incidente stradale. Pochi minuti prima si era sentita al telefono con la mamma per dirle che sarebbe rientrata di lì a poco.

Incidente a Napoli, Martina morta a 19 anni

“Due minuti e sono a casa” – queste le parole della 19enne alla mamma che l’ha sentita per l’ultima volta qualche minuto prima dello schianto. La donna aveva telefonato alla figlia proprio per sapere dove si trovasse e la ragazza aveva voluto tranquillizzarla dicendole che stava per arrivare a casa.

Martina, però, quella sera non è più tornata. Aveva preso parte al Red Bull 64 bars live 2024, a Scampia, dove si era esibito uno dei suoi cantanti preferiti, Geolier, ma proprio sulla strada del ritorno, in via Cupa dell’Arco, la sua auto si sarebbe scontrata tragicamente contro un’altra vettura.

Martina era in compagnia di un’amica (23 anni) mentre nell’altra automobile si trovavano quattro ragazzi. La vittima, alla guida della sua auto, sarebbe morta sul colpo. La vettura con a bordo gli altri quattro giovani si sarebbe ribaltata a seguito del fortissimo urto.

Sul posto sono intervenute due ambulanze, oltre ai vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Purtroppo, però, per la 19enne non c’è stato nulla da fare. Entrambe le automobili sono state poste sotto sequestro. Gli altri 5 ragazzi coinvolti nel sinistro non sono in pericolo di vita. Il conducente è stato sottoposto ai rituali test per verificare l’eventuale stato di alterazione.

“I condomini di via Aspromonte 34 sono vicini alla famiglia Guasco per la grave perdita di quell’angelo di Martina che già manca a tutti noi“ – si legge nel biglietto lasciato sul portone d’ingresso del palazzo dove la ragazza abitava con la sua famiglia.

Un’altra giovane vita spezzata da un tragico incidente, avvenuto a pochi giorni di distanza da quello che ha causato il decesso di Valeria Vertaglio, mamma 42enne investita e uccisa mentre attraversava sulle strisce, in via Brin, dopo aver accompagnato i suoi figli a scuola.