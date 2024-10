Napoli, Martina morta a 19 anni in un incidente stradale: tornava dal concerto di Geolier

Si chiamava Martina Guasco, era originaria di Casoria ed aveva solo 19 anni la vittima del drammatico incidente verificatosi questa notte a Secondigliano, Napoli, in via Cupa dell’Arco. La vittima stava rientrando assieme ad un’amica di poco più grande (23) dal concerto di Geolier che si era tenuto a Scampia nell’ambito del Red Bull 64 bars live 2024.

Napoli, è la 19enne Martina Guasco la vittima del drammatico incidente di Secondigliano

Originaria di Casoria, Martina è la 22esima vittima di incidenti stradali da inizio 2024. Secondo le prime ricostruzioni, era lei alla guida di una delle due auto coinvolte nel violento scontro. La ragazza è morta sul colpo.

L’incidente

Un’auto con a bordo quattro giovani procedeva in via Cupa dell’Arco, direzione Piazza Zanardelli, quando ha impattato contro l’auto guidata dalla 19enne. L’urto è stato violentissimo, al punto che la macchina con i quattro ragazzi si è ribaltata terminando la propria corsa nei pressi del civico 40. Sul posto sono intervenute due ambulanze, oltre ai vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Le vetture sono state poste sotto sequestro ed i conducenti sono stati sottoposti ai test per verificare l’eventuale stato di alterazione. Gli altri 5 ragazzi coinvolti non sono in pericolo di vita.