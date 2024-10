Napoli, tragedia a Secondigliano: scontro frontale tra due auto, muore ragazza 19enne

Ancora uno scontro mortale. Questa notte a Napoli in via Cupa dell’Arco a Secondigliano, la polizia locale è intervenuta dopo la segnalazione di un incidente che ha coinvolto due autovetture sulle quali viaggiavano in totale 6 ragazzi molto giovani.

Napoli, incidente mortale a Secondigliano: muore una ragazza di 19 anni originaria di Casoria

Purtroppo c’è stata una vittima: si tratta di una 19enne originaria di Casoria. La dinamica dell’incidente, al vaglio delle forze dell’ordine, è apparsa fin da subito chiara: un veicolo guidato da un 22enne, con a bordo 3 passeggeri, percorreva via Cupa dell’Arco in direzione Piazza Zanardelli, quando nei pressi del civico 40 si è scontrato frontalmente con un’auto proveniente dal senso di marcia opposto, condotta da un ragazzo di 19 anni con a bordo una giovane 23enne.

L’impatto è stato molto violento ed ha provocato il ribaltamento della vettura con i 4 ragazzi a bordo, terminando la propria corsa contro il muro di cinta dell’edificio al civico 40. Sono intervenute sul posto due ambulanze ed i vigili del fuoco, che hanno tirato fuori dall’abitacolo i giovani. Tra di loro, una ragazza di 19 anni non ce l’ha fatta.

Le vetture sono state poste sotto sequestro ed i conducenti sono stati sottoposti ai test per verificare l’eventuale stato di alterazione. Gli altri 5 ragazzi coinvolti non sono in pericolo di vita.