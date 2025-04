L’enorme Giardino di Pasqua ha aperto a Napoli, tra uova giganti e fiori: è il primo al Sud

Ha ufficialmente aperto The Easter Garden, il primo Giardino di Pasqua del Sud Italia, allestito tra gli spazi della Mostra d’Oltremare di Napoli, che accoglierà cittadini, turisti e visitatori fino al 27 aprile 2025.

Easter Garden a Napoli: il grande Giardino di Pasqua

All’interno del Giardino pasquale, accessibile dalla Pineta 17 della Mostra d’Oltremare, sarà possibile celebrare l’attesissima festività di primavera in un’atmosfera di gioco, creatività e condivisione. I più piccoli possono prendere parte alla divertente caccia al tesoro, andando alla ricerca delle uova di Pasqua, ognuna contenente una speciale sorpresa, da colorare e decorare sul posto.

Ad attendere i partecipanti un fantastico percorso a tema tra scenografie incantevoli e tante altre attrazioni, dal tunnel delle luci all’uovo gigante passando per la casetta del contadino John e l’area giostrine. Non mancherà la postazione truccabimbi né l’incontro con la simpatica mascotte del Giardino: il coniglio pasquale. A disposizione degli ospiti anche un’area food e un candy shop oltre ai laboratori di pittura, collage e giardinaggio.

“The Easter Garden, un magico mondo di primavera. Dal 28 marzo al 27 aprile, vivi un’esperienza unica nel cuore della Mostra d’Oltremare. The Easter Garden è un evento straordinario dedicato a tutta la famiglia, dove la magia della Pasqua prende vita tra fiori colorati, attività divertenti e incontri speciali con il coniglietto pasquale. Un’occasione perfetta per trascorrere una giornata all’aria aperta, tra divertimento e magia. Non perdere l’evento più colorato della primavera” – si legge nella nota diffusa dagli organizzatori.

Il Giardino sarà aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20, sabato domenica e festivi dalle 10 alle 20 (orario continuato). I biglietti possono essere acquistati online sulle piattaforme Etes, Ciaotickets, Go2 e TicketOne al costo di 16,50 euro.