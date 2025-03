A Napoli apre il primo Giardino di Pasqua del Sud: la grande oasi tra fiori, maxi uova e conigli

Per la prima volta in Campania, alla Mostra d’Oltremare di Napoli, dal 28 marzo al 27 aprile 2025, apre The Easter Garden, il Giardino di Pasqua che tra fiori, maxi uova e simpatici coniglietti proietterà grandi e piccini in un mondo da favola.

A Napoli apre il primo Giardino di Pasqua del Sud

Si tratta del primo giardino pasquale del Sud Italia che aprirà le sue porte alla Pineta 17 della Mostra d’Oltremare per celebrare l’attesissima festività di primavera in un’atmosfera di gioco, creatività e condivisione.

All’interno del Giardino i bambini si avventureranno in una divertente caccia al tesoro, andando alla ricerca delle uova di Pasqua nascoste nel suggestivo parco, ognuna contenente una speciale sorpresa. Insieme ai loro cari, poi, potranno decorare e colorare le uova raccolte, prendendo parte al laboratorio dedicato.

Sul posto sarà possibile cimentarsi in tante altre attività, fermarsi alla postazione del trucca bimbi, oltre ad interagire con la mascotte di The Easter Garden: il coniglio pasquale, pronto a danzare insieme a tutti gli ospiti. I partecipanti potranno immergersi nel tunnel delle luci, ammirare l’uovo gigante, visitare la casetta del contadino John o fermarsi nell’area giostrine. A disposizione degli ospiti anche un’area food e un candy shop oltre ai laboratori di pittura, collage e giardinaggio.

“Preparati a un’avventura magica. Dal 28 marzo al 27 aprile la Mostra d’Oltremare si trasforma in un giardino incantato dove i piccoli esploratori potranno partecipare a una fantastica caccia al tesoro di Pasqua. Trova le uova nascoste tra i sentieri fioriti e vinci tantissime soprese, risolvi gli indizi e trova l’uovo d’oro, incontra il coniglietto di Pasqua e scatta una foto ricordo. Un’esperienza indimenticabile per tutta la famiglia, tra giochi, divertimento e magia primaverile” – è l’annuncio diffuso sui canali social di The Easter Garden.

Il Giardino sarà aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20, sabato domenica e festivi dalle 10 alle 20 (orario continuato). I biglietti possono essere acquistati online sulle piattaforme Etes, Ciaotickets, Go2 e TicketOne al costo di 16,50 euro.