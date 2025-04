Napoli, programmato il calciomercato estivo: ecco quanto sarà il budget a disposizione

Il Napoli si prepara al prossimo calciomercato, ecco il budget che verrà stanziato per gli acquisti

Si prova ad ipotizzare le possibili cifre che il Napoli potrà spendere nel prossimo calciomercato. Il tesoretto Europa potrebbe fruttare e non poco nelle casse azzurre che quest’estate avranno bisogno di un importante calciomercato per soddisfare tutte le richieste di Conte.

Napoli, il budget per il mercato estivo sarà di quelli importanti

Ecco il focus del Mattino in merito alla situazione economica di casa Napoli:

“Il Napoli guarda al futuro con ottimismo, sia sul piano sportivo che finanziario. Il presidente Aurelio De Laurentiis e l’amministratore delegato Andrea Chiavelli possono sorridere grazie a un afflusso di risorse che sfiorerà i 250 milioni di euro. il club incasserà circa 75 milioni dalla cessione di Victor Osimhen, 80 milioni dalla partecipazione alla prossima Champions League. E circa 78 milioni dai diritti televisivi della Serie A”.

“Queste entrate permetteranno a De Laurentiis di sostenere il progetto tecnico di Antonio Conte. Che punta a rilanciare il Napoli ai massimi livelli. Il ritorno in Champions League. Infatti, avrà un impatto significativo anche sul monte ingaggi, destinato a salire dagli attuali 85 milioni fino a circa 100 milioni. Il patron azzurro è pronto a garantire a Conte tutto il necessario per rendere il Napoli competitivo, dimostrando ancora una volta la sua volontà di investire per il futuro del club”.