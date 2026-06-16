Torna a casa dopo una giornata al mare e muore a 27 anni: dolore a Napoli per Jacopo

Dolore a Napoli per la scomparsa di Jacopo Fisciano, l’infermiere dell’Azienda Ospedaliera dei Colli morto all’età di 27 anni a seguito di un incidente avvenuto ieri sul litorale di Castel Volturno.

Napoli, infermiere morto a 27 anni dopo un incidente

Stando a quanto emerso, il giovane si era recato presso uno stabilimento balneare di Ischitella per trascorrere una giornata di relax al mare. Uscito dal lido si sarebbe messo in sella alla sua moto e lasciando il parcheggio, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del veicolo.

Per il ragazzo, purtroppo, non ci sarebbe stato nulla da fare. Le lesioni riportate nello schianto si sarebbero rivelate profondamente gravi, tanto da causarne il decesso. L’Azienda Ospedaliera dei Colli ha voluto mostrare la sua vicinanza ai familiari del 27enne.

“La Direzione Strategica dell’Azienda Ospedaliera dei Colli, unita alla UOC SIPS e alla UOC Clinica Pneumologica Vanvitelli\/Monaldi, si stringe con profondo cordoglio alla famiglia di Jacopo, il giovanissimo infermiere scomparso ieri” – si legge in una nota.

“In questo momento di immenso e incolmabile dolore, tutte le istituzioni e il personale dell’Azienda desiderano esprimere la massima vicinanza e il più sincero affetto ai suoi cari, unendosi a un sentimento comune di profonda commozione. Salutiamo Jacopo ricordandone il sorriso luminoso, lo sguardo dei buoni e la grande empatia che ha sempre dimostrato verso i pazienti e i colleghi tutti. Alla sua famiglia vanno le nostre più sentite condoglianze”.

La Direzione Strategica dell’Azienda Ospedaliera dei Colli, unita alla UOC SIPS e alla UOC Clinica Pneumologica Vanvitelli/Monaldi, si stringe con profondo cordoglio alla famiglia di Jacopo, il giovanissimo infermiere scomparso ieri.

In questo momento di immenso e incolmabile dolore, tutte le istituzioni e il personale dell’Azienda desiderano esprimere la massima vicinanza e il più sincero affetto ai suoi cari, unendosi a un sentimento comune di profonda commozione. Salutiamo Jacopo ricordandone il sorriso luminoso, lo sguardo dei buoni e la grande empatia che ha sempre dimostrato verso i pazienti e i colleghi tutti. Alla sua famiglia vanno le nostre più sentite condoglianze.