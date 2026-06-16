Da Elisa a LDA, a Napoli il concerto più bello d’Italia sotto le stelle: ospiti e biglietti

Il 26 settembre Napoli ospiterà Una serata di stelle per PUPI, un grande concerto che si terrà in Piazza del Plebiscito dando il via ad uno spettacolare show con la partecipazione di diversi cantanti, tra i più celebri del panorama musicale italiano.

A settembre il concerto più bello d’Italia a Napoli: biglietti

Un charity show promosso dalla Fondazione PUPI, Ente Filantropico del Terzo Settore, e dai suoi fondatori Javier Zanetti e Paula de la Fuente, in occasione del 25esimo anniversario della fondazione, che regalerà agli spettatori un emozionante viaggio nel legame eterno tra Napoli e Diego Armando Maradona.

Un evento unico che unirà musica, sport e spettacolo in una serata speciale dal forte valore sociale e simbolico, nato nell’ambito di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026 e Città della Musica. Il Comune di Napoli parteciperà all’iniziativa in qualità di co-organizzatore, condividendone pienamente i valori e le finalità solidali.

Una Serata di Stelle per PUPI porterà a Napoli un autentico pezzo d’Argentina, celebrando la passione, il calore e il profondo legame che uniscono le due culture. Un appuntamento che vuole rendere omaggio a una ricorrenza storica per il popolo argentino: i quarant’anni dal Mondiale vinto dall’Argentina nel 1986.

Sul palco di Piazza Plebiscito si alterneranno ospiti internazionali e grandi nomi dello spettacolo, fra i quali già confermati LDA, Aka 7even, Max Pezzali, Elisa, Lola Ponce, Gli Autogol e Fabrizio Romano insieme a leggende del calcio con un forte legame con Napoli e l’Argentina, tra cui Ezequiel Lavezzi. Durante la serata sarà previsto un contributo inedito da parte di Max Pezzali ed Elisa.

La serata sarà impreziosita da un emozionante tributo a Diego Armando Maradona, raccontato dalla voce di Federico Buffa, in omaggio al legame eterno tra il campione argentino e la città di Napoli. Spazio inoltre all’America’s Cup, la più antica competizione internazionale nella storia dello sport che vedrà Napoli protagonista nel 2027, a conferma del ruolo di primo piano della città sulla scena mondiale. A testimoniare questo legame d’eccellenza sarà Max Sirena, Team Director e Skipper di Luna Rossa, unica rappresentante del nostro Paese, che insieme agli altri team sarà a Napoli dal 24 al 27 settembre per la seconda tappa delle regate preliminari.

Per l’occasione, Piazza del Plebiscito diventerà uno straordinario teatro a cielo aperto, progettato per garantire la migliore visibilità da ogni settore e una piena accessibilità anche per persone con disabilità e utenti in carrozzina. I biglietti saranno disponibili da mercoledì 17 giugno, sul circuito TicketOne (online e presso i punti vendita), con una politica di prezzi calmierati a partire da 29 euro, per favorire la massima partecipazione del pubblico e sostenere concretamente la raccolta fondi.

In segno di gratitudine e riconoscenza verso la città partenopea, il progetto solidale della Fondazione P.U.P.I. Ente Filantropico del Terzo Settore abbraccia anche il territorio di Napoli attraverso la collaborazione con la Fondazione Cannavaro Ferrara: parte del ricavato della biglietteria sarà infatti destinato a realtà locali attive nel sociale, con un’attenzione particolare a iniziative che promuovono lo sport come leva educativa e strumento di riscatto.

“Una Serata di Stelle per PUPI è ufficiale. Un contributo speciale di Max Pezzali ed Elisa, oltre alla partecipazione di LDA, Aka 7even, Lola Ponce, Gli Autogol, Fabrizio Romano e il Pocho Lavezzi, oltre a tanti altri ospiti che sveleremo presto. Il 26 settembre, Piazza del Plebiscito diventerà il palcoscenico più bello d’Italia per una notte indimenticabile e Federico Buffa ci porterà in un viaggio emozionante nel legame eterno tra Napoli e Diego Armando Maradona” – si legge nella nota del Comune di Napoli.