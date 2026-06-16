Agorà Party 2.0, la festa raddoppia in piazza Luigi Palomba: cibo, musica ed artigianato in strada

Si chiama Agorà Party 2.0 e per il terzo anno consecutivo si prepara a coinvolgere cittadini, giovani e famiglie con una formula rinnovata e ancora più ricca.

Piazza Luigi Palomba, tra Madonna del Carmine ed Agorà Party 2.0

L’edizione 2026 della festa che anticipa gli eventi per la Madonna del Carmine nel centro di Torre del Greco si chiamerà infatti Agorà Party 2.0, un nome che racchiude già la principale novità dell’anno: l’evento raddoppia e si svolgerà in due giornate consecutive.

Le date da segnare in calendario sono sabato 11 luglio e domenica 12 luglio. L’iniziativa rientra nel programma dei solenni festeggiamenti in onore della patrona del quartiere “‘mmiezo ‘a Torre” e punta a confermarsi come un momento di aggregazione, divertimento e condivisione per l’intera comunità.

Un logo che racconta l’identità dell’evento

Contestualmente all’annuncio delle date è stato presentato anche il logo ufficiale dell’Agorà Party 2.0, realizzato ancora una volta da Antonio Di Rosa, autore dell’immagine coordinata della manifestazione nelle precedenti edizioni.

Gli organizzatori hanno voluto ringraziarlo pubblicamente per il contributo creativo che accompagna la crescita dell’evento anno dopo anno.

Due giorni di festa e tante sorprese in arrivo

Il passaggio alla formula “2.0” rappresenta molto più di un semplice cambio di nome. L’obiettivo è offrire un’esperienza ancora più coinvolgente, con un programma ampliato e nuove iniziative che saranno svelate nelle prossime settimane.

Per il momento gli organizzatori mantengono il riserbo sugli appuntamenti previsti, alimentando l’attesa attraverso i canali social con un messaggio che lascia spazio all’immaginazione: “Qualcosa di straordinario sta caricando”, scrive il Gruppo Incappucciati di Maria Santissima Addolorata.

Dalle prime anticipazioni, ci saranno diversi momenti musicali per intrattenere ed animare la piazza. Confermata anche la presenza di numerosi stand di hobbisti ed artigiani, oltre all’immancabile varietà di specialità gastronomiche, sfizi e bevande.