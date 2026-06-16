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Un murale per Bud Spencer a 10 anni dalla morte, l’opera a Napoli: dove e come sarà

Giu 16, 2026 - Veronica Ronza

Murale di Bud Spencer a Napoli

Sarà realizzato al Centro Direzionale di Napoli un nuovo murale dedicato a Bud Spencer, il celebre attore scomparso e particolarmente legato alla città partenopea. Un omaggio all’artista che ricorre nel decimo anniversario della sua morte.

Bud Spencer al Centro Direzionale: il murale a Napoli

L’opera, realizzata da Corrado Teso, sorgerà nel cuore del Centro Direzionale per rendere omaggio alla figura dell’attore e alla sua eredità artistica e umana, a dieci anni dalla sua morte. In attesa dell’inaugurazione, il Comune di Napoli ha omaggiato i familiari dell’attore con una Medaglia della Città, come segno di gratitudine.

Il legame tra Bud Spencer e Napoli è antico, solido e affettivo. Un sentimento che ci unisce in queste occasioni per ricordarlo a 10 anni dalla scomparsa con un’emozione paritcolare perchè il riconoscimento che continua ad avere presso i cuori della gente è un modo per sentirlo meno lontano. Tutte le persone sono sempre molto emozionate a ricordarlo” – ha dichiarato Giuseppe Pedersoli.

Bud Spencer diceva sempre di essere prima napoletano e poi italiano perchè nel cuore aveva questa città. Un legame che ha riversato anche nei suoi film, interpretandolo nella sua carriera artistica” – ha concluso.

L’opera sarà realizzata proprio in una zona di Napoli già soggetta a radicali cambiamenti urbani, come affermato dall’assessore Edoardo Cosenza: “Il murale è anche un simbolo di rinascita perché comparirà in una zona del Centro Direzionale che saerà un fermento di lavori. Tra l’altro sarà sul retro dell’ascensore che riattiveremo”.

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Veronica Ronza
Giornalista pubblicista, laureata in Comunicazione. Amo scrivere della mia città e dell'eccellenza che la connota da sempre