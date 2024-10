È stata individuata l’identità dell’uomo travolto e ucciso ieri mattina da un treno sui binari della stazione di Acerra. Si tratta di un cittadino di origine magrebina di 34 anni. La vittima è stata investita dal convoglio mentre attraversava per raggiungere la banchina sul lato opposto.

Nonostante l’intervento tempestivo di un medico e della squadra di Afragola dei vigili del fuoco, giunti sul posto assieme alla polizia, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Anche grazie alle telecamere di videosorveglianza, è stato possibile ricostruire la dinamica: il 34enne aveva le cuffie alle orecchie nel momento dell’attraversamento, e non si è accorto probabilmente per questo dell’arrivo del treno.

La EAV aveva pubblicato una nota nella quale esortava i passeggeri a non attraversare per alcun motivo i binari, pratica assolutamente vietata: “Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l’uomo stesse attraversando i binari per raggiungere la banchina dal lato opposto e non si è accorto del sopraggiungere del treno EAV, partito da Napoli e diretto a Piedimonte, che transita sulla tratta RFI senza effettuare fermate nella stazione di Acerra. L’azienda ha disposto la commissione d’inchiesta interna per gli accertamenti. Eav invita sempre tutti alla massima attenzione quando si è all’interno delle stazioni ferroviarie e ricorda che attraversare i binari è assolutamente vietato. Si esprimono inoltre le più sentite condoglianze alla famiglia della vittima ancora non ancora individuata”.