Tragedia nel Napoletano, uomo investito da un treno in corsa: è morto

Un grave incidente si è verificato questa mattina presso la stazione di Acerra, in provincia di Napoli, dove un uomo è morto dopo essere stato travolto da un treno in corsa.

Tragedia alla stazione di Acerra: uomo morto investito dal treno

Stando a quanto rende noto l’Ansa, l’uomo, non ancora identificato, sarebbe stato investito da un treno dell’EAV (Ente Autonomo Volturno) in corrispondenza della fermata di Acerra. Il convoglio, partito da Napoli e diretto a Piedimonte, transitava su quella tratta senza, però, effettuare la sosta.

Pare che la vittima sia stata presa in pieno dal treno mentre stava attraversando a piedi i binari per raggiungere la banchina dal lato opposto. Probabilmente si sarebbe incamminato sui binari senza, però, accorgersi dell’arrivo del treno che, non dovendo effettuare la fermata, procedeva a velocità sostenuta.

Al momento la dinamica è ancora tutta da chiarire. Sono in corso i rilievi sul posto da parte dell’autorità giudiziaria per ricostruire con esattezza l’intera vicenda. L’EAV, inoltre, ha disposto a sua volta accertamenti da parte di una commissione di inchiesta interna.

Un drammatico incidente che segue di poco quello avvenuto ad Ercolano dove un’altra persona ha perso la vita dopo essere stata investita, stavolta da un camion. La vittime è Paola Desiato, una donna di 61 anni deceduta nell’urto. Sarebbe rimasta schiacciata tra la parte posteriore dell’autocarro addetto al trasporto carni e il muro di cinta della strada. I sanitari del 118, giunti sul posto a seguito della segnalazione, avrebbero tentato di rianimare la vittima per circa 45 minuti, purtroppo senza riuscirci.