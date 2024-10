Ennesima tragedia nel Vesuviano, la 61enne Paola Desiato schiacciata da un camion

Ancora una vittima della strada da registrare in questo 2024 drammatico per la Campania. Mercoledì 9 ottobre la 61enne Paola Desiato è stata investita e uccisa da un camion in via San Vito a Ercolano.

Tragedia a Ercolano, la 61enne Paola Desiato schiacciata da un camion in retromarcia

Le forze dell’ordine giunte sul posto hanno dovuto certificare una scena drammatica, con la donna in un lago di sangue, schiacciata, come riporta Il Mattino, tra la parte posteriore di un autocarro addetto al trasporto carni e il muro di cinta della strada. I sanitari del 118, giunti sul posto con un’ambulanza, hanno provato a rianimare la 61enne per 45 minuti. Purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Il magistrato di turno ha disposto il sequestro della salma per sottoporla ad autopsia, mentre gli agenti della polizia municipale stanno visionando le immagini di videosorveglianza acquisite dalle telecamere della zona.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna camminava sul ciglio della strada mentre rientrava a casa, e l’autocarro non l’avrebbe vista mentre effettuava una retromarcia.

La morte di Paola, mamma e nonna, ha sconvolto la comunità locale. La donna usava percorrere quotidianamente la strada insieme alla nipotina, che solo per una combinazione non si trovava con lei mercoledì mattina.

Via San Vito si incrocia con via Benedetto Cozzolino, strada che collega molti comuni del Vesuviano ed è tristemente definita la “strada della morte”.