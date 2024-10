Allerta meteo arancione, chiudono le scuole nel Napoletano: dove

A seguito dell’avviso di allerta meteo arancione, diramato poche ore fa dalla Protezione Civile della Regione Campania, alla luce dei disagi già provocati dal maltempo, alcuni sindaci della provincia di Napoli hanno deciso di tenere chiuse le scuole per la giornata di domani, 19 ottobre. Si tratta di un provvedimento a scopo precauzionale che riguarda gli istituti nei quali le attività didattiche si svolgono regolarmente anche di sabato.

Allerta meteo arancione, scuole chiuse in provincia di Napoli

Diversi i sindaci che hanno già annunciato la sospensione delle attività didattiche, diffondendo sui canali ufficiali delle rispettive amministrazioni le apposite ordinanze. Il Comune di Torre Annunziata, ad esempio, ha comunicato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio, della villa comunale di Litoranea Marconi, della Villa del Parnaso e del cimitero comunale. Anche il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, ha deciso di chiudere le scuole, cimitero, parchi e giardini pubblici.

“Unitamente ai sindaci di Meta, Piano di Sorrento, Sant’Agnello e Massa Lubrense, ho diramato l’ordinanza di chiusura di scuole, cimitero e parco giochi per la giornata di domani, sabato 19 ottobre” – è la nota diffusa dal sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, tra le zone più colpite dal violento ciclone temporalesco che si è abbattuto sull’intera provincia napoletana.

Gli istituti resteranno chiusi anche nel Comune di Forio, a Ischia, a Marano e Gragnano. Sospese le lezioni anche a Nocera Inferiore e Sarno dove resteranno chiuse al transito anche le strade montane e pedemontane. Seguiranno aggiornamenti relativi agli altri comuni che decideranno di annullare le attività didattiche previste.

Allerta meteo arancione in Campania

La Protezione Civile regionale, considerato il quadro meteo attualmente in atto e l’intensificarsi delle precipitazioni che già stanno determinando situazioni di criticità in alcuni comuni della Campania, ha prorogato, innalzato ed esteso l’allerta meteo già in vigore all’intero territorio regionale: a partire dalle 23.59 si passa all’Arancione sulle zone 1 (Piana campana, Napoli, isole, Area Vesuviana) e 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini), mentre l’allerta Gialla viene estesa a tutte le altre zone.

La situazione di allerta resterà in vigore per tutta la giornata di domani, sabato 19 ottobre, sia per le zone interessate dal livello arancione che per quelle segnate dal giallo.