VIDEO/ Il violento ciclone mette in ginocchio il Napoletano: strade come fiumi in piena

Nelle ultime ore un violento maltempo si è abbattuto sulla provincia di Napoli provocando non pochi disagi e allagamenti soprattutto nella zona di Piano di Sorrento e della Costiera Amalfitana.

Maltempo a Napoli: allagamenti a Sorrento e in Costiera

Il vortice ciclonico carico di maltempo ha preso ormai il sopravvento anche al Sud Italia. Proprio tra oggi e domani, venerdì 18 e sabato 19 ottobre, sono previsti intensi temporali ma anche qualche nubifragio in alcune zone della Campania.

Un quadro climatico fortemente instabile che ha spinto la Protezione Civile della Regione Campania a diramare un avviso di allerta meteo valido per l’intera giornata di oggi. Le precipitazioni potrebbero essere accompagnate da forti raffiche di vento, grandine e fulmini.

Già nel corso della notte e alle prime ore dell’alba la violenta ondata di maltempo ha fatto sentire i suoi effetti. A Piano di Sorrento, ad esempio, la grande quantità di pioggia ha quasi trasformato le strade in fiumi, causando disagi alla circolazione.

Un vero e proprio diluvio che si è abbattuto su tutta la penisola sorrentina estendendosi anche a Castellammare di Stabia. Disagi anche in Costiera Amalfitana dove si è verificata una frana che ha reso impraticabili alcune strade. La P.A. Resilienza Costiera Amalfitana ODV ha comunicato: “Attenzione. Strada SP1 tra Ravello e Tramonti, segnalata cospicua quantità di fango (circa 30 cm) sul manto stradale, strada attualmente impraticabile. Scegliere percorsi alternativi”.

La bomba d’acqua non ha risparmiato il centro di Napoli, le zone del Vesuviano e le isole di Capri e Ischia. Per l’intero weekend non si verificheranno grossi cambiamenti, al contrario il vortice ciclonico continuerà a condizionare negativamente il tempo, soprattutto nella giornata di sabato. Soltanto nella serata di domenica 20 ottobre si noteranno i primi segnali di miglioramento. Un quadro climatico tipicamente autunnale che ben presto si accompagnerà all’arrivo del primo vero freddo, in prossimità della ricorrenza di Halloween.