Arriva il vortice ciclonico, ancora forti temporali e rischio nubifragi in Campania: quando

L’arrivo del vortice ciclonico sull’Italia, stando alle previsioni meteo, sarà accompagnato da una ulteriore recrudescenza delle precipitazioni che faranno piombare anche Napoli e la Campania nella morsa del maltempo tra forti temporali e rischio nubifragi.

Meteo, temporali e rischio nubifragi in Campania

Il fronte perturbato, che sta già mostrando i suoi effetti al Nord, secondo le stime de Il Meteo, nei prossimi giorni si estenderà sempre più fino al Sud provocando un intenso maltempo in tutte le Regioni. Si assisterà, così, ad un peggioramento del quadro climatico anche nei territori meridionali con le prime piogge sparse attese su Campania, Calabria e Sicilia.

In particolare tra venerdì 18 e sabato 19 ottobre il maltempo si sposterà verso il Centro-Sud, dove in serata sono previsti intensi temporali ma anche qualche nubifragio su Campania, area ionica e settori occidentali della Sicilia. Una fase di instabilità caratterizzata anche da un primo generale calo delle temperature facendo definitivamente allontanare il caldo quasi primaverile delle ultime settimane.

Per l’intero weekend non si verificheranno grossi cambiamenti, al contrario il vortice ciclonico continuerà a condizionare negativamente il tempo su gran parte del Paese, soprattutto nella giornata di sabato. Soltanto nella serata di domenica 20 ottobre si noteranno i primi segnali di miglioramento.

Per l’arrivo del vero freddo, tuttavia, bisognerà attendere ancora qualche settimana. Piogge e raffiche di vento favoriranno anche un clima più fresco ma, secondo gli ultimi aggiornamenti de Il Meteo, il freddo vero e proprio si intensificherà soltanto a ridosso della festività di Halloween. Proprio in concomitanza con la ricorrenza anglosassone si formerà, infatti, una vasta area di bassa pressione, alimentata da correnti fredde in discesa dal Nord Atlantico, tecnicamente definita “depressione d’Islanda”.

Pare che la svolta vera e propria sia prevista entro la metà del mese di novembre quando dal Nord Europa dovrebbero arrivare i primi significativi fronti freddi di origine polare, provocando un ulteriore diminuzione delle temperature su tutto il paese. Si tratta di proiezioni che, vista la distanza temporale, potrebbero essere confermate o smentite, dunque bisognerà attendere ulteriori aggiornamenti in merito.