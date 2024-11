McTominay sempre più napoletano: “Maradona è sempre nella nostra testa e nel nostro cuore”

Non sono passate inosservate le parole di Scott McTominay, pronunciate nella conferenza stampa di presentazione di Scozia-Croazia, vinta per 1-0 dalla nazionale britannica grazie a un gol nel finale di McGinn.

Scott McTominay pazzo di Napoli: “Maradona è sempre nella nostra testa e nel nostro cuore”

Il centrocampista del Calcio Napoli, protagonista in Serie A come in Nations League, ha parlato dell’impatto che ha avuto entrando allo stadio Diego Armando Maradona, percependo tutto l’amore del popolo partenopeo per il suo idolo immortale.

“Quando sono entrato per la prima volta nello stadio – ha raccontato Scott -, ho provato una sensazione surreale. Maradona è un’icona, una leggenda assoluta del calcio. È profondamente nei nostri cuori a Napoli. La gente lo adora in maniera totale, il che è un fattore enorme, per quanto ha giocato bene per loro e per le cose che ha fatto a Napoli. Per noi è sicuramente nella nostra testa e nel nostro cuore”.

Al rientro dalla sosta per le nazionali, il Napoli affronterà proprio a Fuorigrotta la Roma del nuovo allenatore Ranieri, richiamato per la terza volta in carriera sulla panchina dei giallorossi. Un incrocio del cuore per Sir Claudio, che all’inizio degli anni ’90 visse un’esperienza all’ombra del Vesuvio (abitava al Vomero) ricordata ancora oggi con grande affetto.