A Napoli il villaggio di Alice incontra la magia del Natale: oltre 40 mila mq di incanto

Napoli – Dal 30 novembre 2024 al 6 gennaio 2025 This is Wonderland, il magico villaggio di Alice nel Paese delle Meraviglie allestito al Laghetto di Fasilides della Mostra d’Oltremare, darà il via alla Christmas Edition, unendo all’incanto della celebre fiaba l’intramontabile spirito del Natale.

Alice e villaggio di Natale alla Mostra d’Oltremare di Napoli

Il villaggio di oltre 40 mila mq, che riprende la celebre fiaba di Lewis Carroll, con le sue 1500 installazioni scenografiche luminose e gli spettacolari show tra luci e coreografie, ha raggiunto un enorme successo in termini di visitatori, letteralmente catapultati in una favola dal vivo che racconta uno dei più bei classici della letteratura.

Un successo che ha spinto gli organizzatori dell’evento a prorogarne la durata fino a progettare una edizione natalizia del villaggio, visitabile fino al prossimo gennaio. Il villaggio di Alice si vestirà della magia del Natale dando il via ad un percorso del tutto rinnovato, con scenografie e spettacoli esclusivi e inediti.

“La magia del Natale arriva a Wonderland. This is Wonderland presenta Alice, Christmas Edition. Tutta la bellezza della favola dal vivo di Alice in Wonderland, dal 30 novembre, con tantissime novità” – è l’annuncio diffuso sui canali social ufficiali di This is Wonderland.

All’interno della Mostra d’Oltremare il Natale si intreccia alla meraviglia senza tempo di Alice. Qui sarà inaugurato il Villaggio di Babbo Natale che darà l’opportunità ai bambini di incontrare il simpatico vecchietto e consegnargli di persona la propria letterina. Anche l’allestimento di Wonderland sarà a tema natalizio così come gli spettacoli e le attività di animazione tutte da scoprire.

Il villaggio resterà aperto dal 30 novembre al 20 dicembre solo nel weekend (sabato e domenica). Dal 21 dicembre resterà aperto tutti i giorni (esclusi 24 e 32 dicembre) fino al 6 gennaio 2025. I biglietti sono già acquistabili sulla piattaforma TicketOne al costo di 18,60 euro. L’ingresso ridotto per i bambini dai 4 ai 12 anni ha un costo di 15,60 euro mentre quello per over 65 e accompagnatori disabili di 16,60. Il pacchetto Family che comprende l’accesso di 2 adulti + 2 bambini ha un costo di 64,40 euro.