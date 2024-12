Aveva solo 39 anni l’operaio campano ucciso questa mattina intorno alle ore 10 da un tir sul tratto autostradale dell’A1 nei pressi dell’uscita di Cassino. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

Tragedia sull’A1 altezza Cassino, tir perde il controllo e travolge un operaio 39enne campano: morto mentre lavorava

Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla polizia stradale della sottosezione A1 della Città Martire, il mezzo pesante, che viaggiava in direzione Napoli avrebbe perso il controllo travolgendo fatalmente l’uomo, un operaio di una ditta della provincia di Caserta che stava occupandosi della risistemazione della segnaletica stradale.

39enne è stato scaraventato in un fosso ai lati della carreggiata, morendo sul colpo. Sul luogo dell’incidente sono giunti i sanitari del 118, i vigili del fuoco ed il personale della Società Autostrade, i quali non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’operaio.

Gli inquirenti hanno avviato le indagini per comprendere la dinamica che ha portato alla tragedia: si valuterà in queste ore, acquisendo anche le immagini dalle telecamere di videosorveglianza del segmento autostradale, se alla base della perdita di controllo del tir c’è stata una distrazione del conducente, un fattore esterno che ha provocato l’incidente, o se si è trattato di un guasto meccanico.