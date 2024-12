Lite a casa, papà di 48 anni trovato morto: lo avrebbe ucciso il figlio. Dramma in Campania

Morto a San Felice a Cancello, figlio indagato

Si chiamava Zhan Yingjiao l’uomo ritrovato morto nel suo appartamento di San Felice a Cancello, nel Casertano, questa notte: il 48enne di origini cinesi, stando all’esito delle prime indagini, sarebbe stato ucciso dal figlio, un giovane di 27 anni.

Morto a San Felice a Cancello: lo avrebbe ucciso il figlio

La vittima sarebbe stata ritrovata già priva di vita, riversa sul pavimento della cucina della sua abitazione, in via Circumvallazione, durante la notte tra venerdì e sabato. A scoprire il cadavere sono stati i carabinieri che si sono precipitati presso l’appartamento intorno alle ore 3.

L’uomo sarebbe stato colpito ripetutamente a coltellate: fatali si sarebbero rivelati i tagli inferti in prossimità degli organi vitali. I militari della compagnia di Maddaloni hanno già individuato il primo sospettato: si tratta del figlio della vittima, inizialmente irreperibile, ma raggiunto e fermato dalle forze dell’ordine.

Stando a quanto rende noto Il Corriere del Mezzogiorno, il ragazzo sarebbe stato ritrovato in una località del Sannio. Pare che subito dopo la tragedia fosse fuggito alla ricerca di un posto in cui ripararsi. Al momento è stato interrogato ma ancora non è chiaro il motivo che lo avrebbero spinto a compiere un tale crimine.

Tuttavia, è probabile che l’omicidio si leghi ad una violenta lite sfociata tra padre e figlio, poi finita nel sangue. Seguiranno ulteriori indagini per chiarire con esattezza la dinamica della vicenda e il ruolo del giovane.