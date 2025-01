Ancora Napoli in TV, torna Mina Settembre 3: data ufficiale, anticipazioni e attori

Mina Settembre 3

Dopo il grande successo de L’Amica Geniale – Storia della Bambina Perduta, su Rai 1 arriva Mina Settembre 3, la serie napoletana di successo, con protagonista Serena Rossi, che sarà trasmessa in tv a partire dal 12 gennaio 2025.

Mina Settembre 3 su Rai 1: c’è la data

Le riprese dell’amata fiction sono ormai terminate ma, se la messa in onda era prevista inizialmente entro il 2024, è stata confermato il lancio dei nuovi episodi nei prossimi giorni. La prima puntata sarà visibile in prima serata su Rai 1 il 12 gennaio.

Le vicende dell’assistente sociale più amata d’Italia, interpretata ancora una volta dall’attrice napoletana Serena Rossi, dunque proseguiranno, portando ancora una volta sul piccolo schermo le meraviglie della città partenopea, vera grande protagonista della serie.

Stando alle prime anticipazioni anche in questa nuova stagione Mina dovrà prendere importanti scelte, soprattutto in amore, trovandosi divisa tra il suo ex marito Claudio (interpretato da Giorgio Pasotti) e il ginecologo del consultorio Domenico (interpretato da Giuseppe Zeno). Altra grande presenza nella sua vita sarà quella di Viola che, proprio negli ultimi episodi trasmessi, le aveva chiesto di essere adottata.

Oltre a Serena Rossi, nelle vesti di protagonista, nel cast ci saranno Giuseppe Zeno, Giorgio Pasotti, Valentina D’Agostino e Christiane Filangieri (le due amiche di Mina, Titti e Irene. Confermata nuovamente anche Marisa Laurito, nel ruolo della sorella di Olga, e Ludovica Nasti, nei panni di Viola. Sarebbe, invece, uscita di scena Marina Confalone, mamma di Mina Settembre. Tra le new entry spiccano i nomi di Chiara Russo e Luca Ward.