Donna di 30 anni violentata in una baraccopoli a Napoli: urla disperate e carabinieri sul posto

Donna violentata a Napoli – Immagine di repertorio carabinieri

Sarebbe stata violentata a Napoli, all’interno di una baraccopoli, a pochi passi dall’ex mercato ittico, una donna di 30 anni, guineana di origine, che avrebbe chiesto disperatamente aiuto, spingendo i cittadini ad allertare le forze dell’ordine.

Donna violentata a Napoli: arrestato un 37enne

Sarebbero stati i residenti della zona ad avvertire le urla disperate della donna, nei pressi della baraccopoli improvvisata tra la strada e i cancelli che delimitano il porto industriale, non lontano dalla statua di San Gennaro col palmo della mano rivolto verso il Vesuvio.

I carabinieri, a seguito della segnalazione, si sono precipitati sul posto, dirigendosi verso la donna per acquisire le informazioni necessarie alla ricostruzione della vicenda. La vittima ai militari racconterà di essere stata aggredita improvvisamente mentre era in una delle baracche e di essere stata costretta ad un rapporto sessuale. Di qui le urla e i tentativi di richiamare l’attenzione dei residenti.

Grazie alle indicazioni della 30enne, i carabinieri hanno individuato e arrestato l’uomo: si tratta di un 37enne di origini ghanesi già noto alle forze dell’ordine. L’aggressore è stato trasferito in carcere dove dovrà rispondere di violenza sessuale. La vittima, invece, è stata portata in ospedale per ricevere le cure del caso.