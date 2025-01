Chi era Patrizio Spasiano, il 19enne morto a Gricignano d’Aversa dopo una fuga di ammoniaca

Ieri pomeriggio si è verificata una fuga di ammoniaca all’interno della sala macchine dell’azienda Frigocaserta, situata nell’area industriale di Gricignano d’Aversa.

Purtroppo, nell’incidente ha perso la vita un giovane operaio di 19 anni. I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di Patrizio Spasiano, un residente di Napoli, impiegato di una ditta esterna che stava eseguendo lavori di manutenzione.

Spasiano è stato trovato privo di vita su un’impalcatura. La notizia è stata riportata dalle autorità e dai soccorritori arrivati sul luogo dell’incidente.

Chi era Patrizio Spasiano, l’operaio 19enne morto a Gricignano d’Aversa nella fabbrica di Frigocaserta a Gricignano d’Aversa

Patrizio Spasiano era stato assunto dall’azienda da soli 3 mesi. Era residente a Napoli, nel quartiere di Secondigliano, che è stato colpito da una tragedia che ha sconvolto tutta la comunità.

Tantissimi i messaggi di cordoglio che hanno letteralmente invaso i social: tra questi, quello della Freccia Azzurra, squadra in cui Patrizio aveva giocato da ragazzo: “Oggi per tutta la nostra scuola calcio e un giorno di lutto, una notizia che ci ha sconvolto, purtroppo è venuto a mancare un nostro ex allievo, Patrizio Spasiano. L’Asd Freccia Azzurra si stringe al dolore che ha colpito il nostro ragazzo e alla sua famiglia. R.I.P. Patrizio rimarrai per sempre nei nostri Cuori”.