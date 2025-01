Garnacho al Napoli, la fattibilità della trattativa: perché può vestirsi d’azzurro

Alejandro Garnacho è il nome che stimola l’immaginazione dei tifosi del Napoli, grazie alle voci di mercato che vorrebbero la società di Aurelio De Laurentiis fortemente interessata all’ala del Manchester United. Secondo indiscrezioni, ci sarebbero stati già dei contatti con i Red Devils tramite intermediari, con gli inglesi che avrebbero chiesto una cifra intorno ai 50 milioni di euro per il cartellino.

La cessione di Khvicha Kvaratskhelia sembra ormai dietro l’angolo, con il giocatore sulla strada di Parigi. Il Napoli chiede una cifra che si aggira sui 90 milioni di euro, senza sconti né contropartite tecniche. Solo soldi. Ed a ben vedere, dato che partirebbe l’elemento più talentuoso della rosa nel bel mezzo della stagione con la squadra al primo posto in campionato.

Garnacho al Napoli: la fattibilità della trattativa

Antonio Conte, per ogni uscita, desidera un giocatore in entrata. In caso di partenza effettiva di Kvara dunque verrà acquistato qualcuno, ma per sostituire davvero un elemento così importante serve un nome di alto livello, ma non è detto che le altre società possano privarsi di uomini importanti a gennaio. Non l’avrebbe mai fatto neanche il Napoli, se il georgiano non avesse chiesto esplicitamente di andare via.

Altri nomi che sono stati avvicinati ai partenopei sono Chiesa e Ndoye, ma per entrambi siamo ben lontani da determinate garanzie fisiche e tecniche. Nel Napoli attuale non si giocherebbero il posto da titolare, ma sarebbero una sorta di ripiego per far numero e non accorciare la panchina. Visti i problemi economici del Manchester United, i quali hanno a che fare con il fair play finanziario, la prospettiva di una immissione di liquidità potrebbe costituire la giusta leva per far partire Garnacho.

Chi è Alejandro Garnacho

Alejandro Garnacho è un calciatore argentino-spagnolo nato il 1º luglio 2004 a Madrid. È principalmente un’ala sinistra, ma è versatile e può giocare su entrambe le fasce grazie alla sua capacità di usare entrambi i piedi. È noto per la sua velocità, il dribbling efficace e la capacità di creare occasioni pericolose. Ha un buon senso della finalizzazione e si distingue per la sua imprevedibilità in campo. Ama affrontare i difensori uno contro uno e possiede una tecnica individuale di alto livello. È anche abile nel fornire assist precisi.

Garnacho ha mosso i primi passi nel calcio nelle giovanili dell’Atlético Madrid. Nel 2020 si è trasferito al Manchester United, dove ha rapidamente scalato le gerarchie nei settori giovanili. Ha fatto il suo debutto in Premier League con i Red Devils il 28 aprile 2022 contro il Chelsea, a soli 17 anni. Da allora ha collezionato numerose presenze, segnando i suoi primi gol in Europa League e Premier League nella stagione 2022-2023. Nel 2024/2025, ha accumulato 19 presenze con 3 gol e 1 assist in campionato fino a novembre.

In Nazionale ha scelto di rappresentare l’Argentina a livello internazionale, debuttando con la nazionale maggiore nel 2023. È stato parte della squadra che ha vinto il campionato sudamericano nel 2024. Ha ricevuto attenzione per le sue prestazioni giovanili, tra cui il Golden Boy Award dove è stato classificato al quarto posto nel 2024. Si tratta sicuramente di uno dei talenti più promettenti del calcio mondiale.